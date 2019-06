Mateu Lahoz, sobre el VAR: "Va a intentar entenderte, pero hay que interpretarlo"

El colegiado Antonio Mateu Lahoz se convirtió en la noche del martes en el primer árbitro de nuestro país en activo que acude a un programa de televisión en abierto y lo hizo visitando el espacio 'El hormiguero 3.0', de Antena 3. Se mostró al inicio emocionado de poder estar en un programa así dado que iba a poder disfrutar "de lo mismo" cuando lo hace "como espectador desde casa".

Confesó que arrancó en el mundo del arbitraje debido al fallecimiento de su padre en 1991 y que le sirvió de un gran apoyo para seguir hacia delante. No faltó uno de los temas estrella de esta temporada en la liga española: El VAR. Para el colegiado el eco que ha tenido "ha sido brutal" y piensa que desde los medios de comunicación "se ha intentado explicar lo que es tanto al aficionado de a pie como a los presidentes de los equipos". Además, se ratifica en que el sistema de videoarbitraje ha servido para valorar "lo difícil que es nuestra profesión, la de asistentes y árbitros".

Tras casi 30 años en el mundo del arbitraje, Mateu Lahoz valora esa revolución que ha supuesto el VAR tras su llegada a España: "Ahora mismo hay un compañero que va a intentar entenderte, pero hay que intepretarlo. Bienvenido sea para que no tengas que esperar al descanso o al final del partido para ver una jugada", dijo.

En relación a los errores que podía cometer un colegiado en un encuentro, antes de la llegada del videoarbitraje, en su caso en particular, el valenciano se mostró totalmente sincero: "Soy muy autocrítico e intentas aprender para el futuro y empezar de nuevo. Por sensaciones sabes que te has equivocado y no es necesario esperar al final del partido. Tienes que se honesto contigo mismo, hay que convivir con el error, somos humanos y hacer las cosas con responsabilidad, sabiendo que el fútbol es el deporte más rico dado que el rival más pequeño puede ganar al más grande". Lahoz reconoció que "hay varias" situaciones en las que pudo haber errores en el pasado y que le persiguen, pero las dejó en misterio al no mojarse sobre ellas.

Sobre lo que pueden opinar de los árbitros entrenadores como Pep Guardiola o Jose Mourinho, el colegiado opina que ambos "han valorado aspectos de nuestro trabajo. Son dos pedazo de profesionales y como aficionado también les he disfrutado, porque no dejo de ser aficionado al fútbol y persona antes que árbitro".

Las funciones de un árbitro sobre el terreno de juego son importantes, pero "los que juegan son los futbolistas y lo que yo intento es leer e interpretar el partido. Yo veo personas, gente a la que admiro, no hay nombres. Lo que intento es divertirme porque me apasiona el fútbol y puedo verlo desde cerca", comentó. Además, añadió que admira a los jugadores porque le hubiera gustado jugar a este deporte, pero fue algo que no pudo ser: "No era bueno para la música ni para el fútbol, sólo para el frontón".