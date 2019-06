Kevin Durant confirma la rotura del tendón de Aquiles y que ha sido operado con éxito

El jugador de los Golden State Warriors Kevin Durant ha comunicado a través de sus redes sociales la rotura del tendón de Aquiles y que ha sido operado con éxito en Nueva York.

El alero del equipo californiano cayó lesionado en el partido del pasado lunes por la noche correspondiente a las finales de la NBA en Toronto entre los Raptors y los Warriors.

Tras el partido, Bob Myers, General Manager de los Warriors, reconocía que tras las primeras pruebas Durant tenía afectado el tendón de Aquiles. Desgraciadamente este miércoles se ha confirmado que la lesión es una rotura, aunque no se especifica si parcial o total.

Aquí el comunicado de Kevin Durant

"Quería comunicároslo a todos: me he roto el tendón de Aquiles. La operación ha sido hoy y ha sido exitosa. ¡Mi camino para volver comienza ahora! Tengo a mi familia y a mis seres queridos a mi lado y apreciamos sinceramente todos los mensajes y el apoyo que nos ha llegado. Como dije el lunes, me duele profundamente, pero estoy bien. El baloncesto es mi mayor pasión y por eso quería estar ahí fuera jugando aquella noche. Quería ayudar a mis compañeros de equipo en nuestra búsqueda del tercer título consecutivo".