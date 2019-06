Boris Johnson promete que no habrá más prórrogas y que el 31 de octubre habrá 'brexit' con o sin acuerdo

Boris Johnson ha lanzado este miércoles su campaña para suceder a la primera ministra Theresa May con la promesa de liderar el adiós de Reino Unido a la Unión Europea el 31 de octubre y advirtiendo a su dividido Partido Conservador de que "un retraso significa una derrota".

Johnson, de 54 años y favorito para asumir el cargo casi tres años después de dirigir la campaña oficial para abandonar la UE, ha elogiado la fortaleza de la economía británica y ha prometido culminar el 'brexit' el 31 de octubre y hacer frente a la desesperanza que vive el país.

"Después de tres años y dos plazos incumplidos, debemos salir de la UE el 31 de octubre", ha sostenido mientras un opositor gritaba "que le den a Boris" desde el exterior de la Real Academia de Ingeniería, en el centro de Londres. "No busco un resultado sin acuerdo", ha aclarado el exministro de Exteriores y antiguo alcalde de Londres. "No creo que acabemos con algo así, pero es responsable prepararse vigorosa y seriamente para una falta de acuerdo. De hecho, es asombroso que alguien pueda sugerir que se prescinda de esa herramienta vital en las negociaciones", ha afirmado.

Johnson, cuyo estilo poco convencional le ha ayudado a esquivar varios escándalos en el pasado, se ha ganado a muchos en su partido argumentando que es el único que puede rescatar a los conservadores culminando el 'brexit'. Para muchos, solo depende de él conseguir el cargo de primer ministro, puesto que cuenta con el mayor número de partidarios conservadores en el Parlamento y es muy popular entre los miembros de su partido, que son los que al final van a elegir al sucesor de May.

Al ser preguntado sobre si se podía confiar en él, Johnson ha replicado que sí, y cuando se le ha interrogado sobre si alguna vez había infringido la ley, mencionó haber conducido por encima de los límites de velocidad, al tiempo que esquivó una pregunta sobre el consumo de sustancias ilegales.

No aclara si consumió drogas

"¿Que si he hecho algo ilegal? (...) No puedo jurar que siempre haya respetado la velocidad máxima en este país de 70 millas por hora (113 km/h)". Sobre las drogas, ha afirmado: "Si me permite decirlo, creo que la mayoría de la gente quiere que nos centremos en esta campaña, en lo que podemos hacer por ellos y en cuáles son nuestros planes para nuestro gran país".

Johnson ha querido dejar claro que cualquier nuevo aplazamiento del 'brexit' abriría la puerta a un Gobierno laborista liderado por Jeremy Corbyn. "No conseguiremos un resultado si damos la impresión de marear la perdiz y aún más retrasos", ha recalcado. "Un retraso significa derrota, un retraso significa ruina", ha prevenido.

"En todo el país hay un sentimiento de desilusión e incluso de desesperación respecto a nuestra capacidad para que las cosas se hagan. Cuanto más se tarde, pero es el riesgo de que haya una grave contaminación y una pérdida real de confianza", ha advertido a los miembros de su partido.