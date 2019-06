Protestas en Hong Kong por las extradiciones a China

Miles de personas en Hong Kong llevan varios días saliendo a las calles a manifestarse en contra de un nuevo proyecto de ley que permitiría la extradición a China. Han cortado carreteras en las inmediaciones de los edificios oficiales, han lanzado ladrillos y se han enfrenado a los agentes del orden, que hoy han disparado balas de goma y han lanzado grases lacrimógenos para dispersarlos.

Los ciudadanos están preocupados porque esa reforma de la ley pueda atacar a los opositores políticos del régimen comunista y por la posibilidad de que los abusos a los derechos humanos habituales en el sistema chino se extrapolen a Hong Kong. La presidenta del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam (afín a Pekin) ha condenado las protestas, a las que ha tildado de "disturbios organizados que dañan a la sociedad pacífica, ignoran la ley y la disciplina y son inaceptables en cualquier sociedad civilizada".

Esta nueva ley será votada en el parlamento autonómico el próximo 20 de junio y, aunque contiene salvaguardas de derechos humanos vinculantes y otras medidas, la ciudadanía no confía en que se respeten, por este motivo ha convocado las mayores manifestaciones que se conocen en la excolonia desde que fuera devuelta a China en el 1997.

imagenes de las protestas del China Morning Post

Esas protestas comenzaron siendo pacíficas antes de que se abriera el debate parlamentario del proyecto de ley, pero este miércoles se intensificaron después de que los manifestantes trataran de asaltar varios edificios oficiales.

Qué contiene el proyecto

El proyecto de ley en disputa permite las solicitudes de extradición de las autoridades de China, Macao y Taiwán para los sospechosos acusados de delitos graves como el asesinato y la violación. Las solicitudes se decidirían caso por caso.

La decisión se produce después de que un hombre de Hong Kong de 19 años supuestamente asesinara a su novia embarazada de 20 años cuando estaban de vacaciones en Taiwán. El hombre huyó a Hong Kong y no pudo ser extraditado a Taiwán porque entre los dos no tienen tratado de extradición. Los funcionarios de Hong Kong argumentan que sus tribunales tendrán la última palabra sobre si otorgar o no solicitudes de extradición y que los sospechosos de delitos políticos y religiosos no será extraditados.

Hong Kong fue una colonia británica desde 1841 hasta que fue devuelta a la soberanía China en el 1997, bajo el principio de 'un país, dos sistemas' que ha permitido a Hong Kong mantener su independencia judicial, su propia legislatura, su sistema económico y el dólar como moneda.

Los habitantes del enclave tienen garantizada la protección de derechos humanos y libertades como la libertad de expresión y reunión. Pekín tiene el control de los asuntos de política exterior y en materia de defensa, además de requerir visas o permisos para viajar entre Hong Kong y la China continental.