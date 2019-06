Jorge Javier Vázquez y el pequeño Nicolás protagonizan un rifirrafe en 'Sálvame'

"He venido a verte porque como no podía entrar en 'Todo es mentira' por conflicto de intereses pues he venido aquí". Así interrumpió este martes en el plató de 'Sálvame' el pequeño Nicolás, excusa que aprovechó Jorge Javier Vázquez para sacarle unos minutos de entrevista.

Hablaron de 'Gran Hermano', del Rey emérito, de política…Y fue precisamente cuando empezó a promocionar su nuevo partido político cuando empezó la gresca entre el presentador y Francisco Nicolás Iglesias.

"Pero si te van a condenar y vas a ir a la cárcel, ¿no?", le soltó Vázquez cuando este invitado sorpresa pedía a la audiencia que siguiera por redes sociales a su formación. "¿Quién ha dicho eso? Si llevo ocho juicios ganados", se defendió él.

"Seguro que caes en alguno de los dos que te quedan porque te están haciendo ilusiones desde las altas instancias", dijo Jorge, a lo que el pequeño Nicolás le recordó que ya había dicho hace cinco años que iba a ir a prisión y seguía en libertad. "Parece que te apetece que vaya a la cárcel", añadió.

"Por cierto, nos vimos en Fritur y no me saludaste muy simpático", le reprochó entonces el joven. "Tampoco nos conocemos mucho", remató el presentador.

