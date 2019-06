Movistar pone en marcha la adaptación de 'Dime quién soy': "Sin Irene Escolar no se hubiera hecho esta serie"

Este miércoles, Movistar Plus ha presentado en rueda de prensa su nuevo proyecto de ficción: 'Dime quién soy', la adaptación televisiva del best seller de Julia Navarro.

"Arrancamos el rodaje la semana que viene y se alargará hasta enero de 2020. Estrenaremos a finales de ese mismo año", ha comunicado Domingo Corral, director de Ficción de Movistar. "Nos sentimos unos privilegiados por poder llevar este libro a la televisión. En Movistar intentamos, desde la calidad, llegar al gran público, y 'Dime quién soy' es el eje perfecto de cómo se puede aunar la calidad y llegar a millones de personas".

Las dudas de la autora

Julia Navarro tuvo siempre muchas dudas antes de vender los derechos de su obra más célebre. Tanto es así que el germen de la serie comenzó hace seis años. "Han sido seis años de viaje. Me leí el libro en 48 horas, le conté a Julia Navarro lo que quería hacer y a lo largo de estos años hemos pasado por muchas cosas, por muchas vicisitudes, pero hemos superado todas las dificultades", ha declarado José Manuel Lorenzo, CEO de DLO Producciones y productor ejecutivo de esta ficción.

Portada oficial de la novela 'Dime quién soy' / PLAZA & JANES EDITORES

Por su parte, la autora de la novela ha admitido que le costó mucho tomar la decisión de dar el 'ok' a este proyecto. "Para una autora es muy difícil ver cómo llevan a su criatura a otro sitio", ha reconocido Julia Navarro. "Trasladar un libro al lenguaje televisivo siempre genera mucho vértigo, pero al final han encajado todas las piezas".

Y ha explicado: "Siempre he sido reacia a que mis obras se llevarán a los medios audiovisuales. Cuando se ha acercado a la editorial alguna productora para llevar alguno de mis libros a la tele o al cine nunca he mostrado gran entusiasmo. El entusiasmo me lo contagió José Manuel Lorenzo. No me imagino este proyecto sin Domingo Corral y sin él".

"Lo único que pedí es que los guiones contaran la novela y fueran absolutamente fieles a los personajes de la novela. Desde el primer momento entendieron que esa era la línea roja y han intentado cumplir desde el principio. Quizás este proyecto se hubiera hecho antes, pero esta petición fue muy tomada en cuenta y seguramente la razón por la que la serie haya tardado tanto en llegar", ha puntualizado la escritora.

La elección de Irene Escolar

En 'Dime quién soy', el personaje de Amelia Garayoa es la que lleva todo el peso de la historia y, aunque la elección de la actriz siempre es una tarea complicada en este tipo de adaptaciones, todos los responsables de la serie siempre han tenido claro que Irene Escolar tenía que ser la protagonista de esta ambiciosa producción.

"Hace muchos años me preguntaron qué actriz veía en la piel de Amelia y, aunque no la conocía personalmente, yo dije Irene Escolar", ha desvelado Julia Navarro durante la presentación. "Sin ella este proyecto hubiera sido imposible. Es una garantía porque es una gran actriz, una mujer llena de talento y ha entendido el personaje".

"Ha sido la decisión de casting más fácil", ha confirmado Domingo Corral. "Fue una propuesta de Julia y nos llevó un segundo decidirlo".

Por último, Irene Escolar, la gran protagonista de 'Dime quién soy', ha agradecido la oportunidad y ha hablado de su gran regreso a la pequeña pantalla: "Llevo muchos años sin hacer televisión. Afortunadamente ha sido una decisión consciente y premeditada y estoy contenta de haber tenido paciencia. Ahora puedo enfrentarme a un proyecto así que tiene una exigencia descomunal, porque llevo el peso total de la serie, con la presión de dar vida a una mujer que ha sido importante para muchos lectores".

"Coincidí con Julia Navarro hace dos años porque nos daban un premio a las dos. Ella se acercó y me dijo que tenía una novela con un personaje para el que siempre se había inspirado en mí. Me la mandó, me la leí y pensé: 'qué bonito sueño, esto lo hará Keira Knightley o Natalie Portman'", ha contado la actriz en un momento en el que también ha aprovechado para agradecer a Movistar su labor como productora de ficción: "Solo puedo dar las gracias a Movistar por la estructura que proporciona. Somos muchos los que queríamos hacer proyectos como los que está haciendo Movistar, proyectos inteligentes y con total libertad creativa. Es un lujo para este país y para todos los que nos dedicamos a esto. Es la televisión que todos hemos deseado hacer en España".

Datos a tener en cuenta Primera producción Internacional de Movistar+

9 capítulos

Productora: DLO Producciones

Reparto: Irene Escolar (Amelia), Oriol Pla (Pierre), Pablo Derqui (Santiago) y los actores internacionales Pierre Kiwitt (Max), Will Keen (Albert James), Maria Pia Calzone (Carla) y Stefan Weinert (Jurgens).

Localizaciones: Budapest (Hungría), Madrid y Alicante, entre otras.