Hazard ha sido presentado esta tarde en el Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid ante una gran expectación mediática. En la rueda de prensa, después de su primera aparición en público con su nuevo traje de trabajo ante 50.000 aficionados, el belga ha vuelto a insistir en que había "soñado con este momento desde que empecé a jugar en el jardín de casa" y que "poder llegar al Real Madrid y ponerme esta camiseta es un honor".

Entre las varias preguntas de los medios, Hazard ha hablado sobre el encuentro que tuvo con Florentino en la gala de premios The Best, en Londres, el pasado septiembre de 2018. En aquella ocasión el presidente, ya con la idea de traerle al conjunto blanco, le indicó su idea de ficharle a final de la temporada. "Nos vimos una vez en Londres en una gala de trofeos y me dijo que era momento de que fuese al Real Madrid", confesó el jugador en sala de prensa.

También dedicó unas palabras a su nuevo capitán y compañero de vestuarios, Sergio Ramos, al que vemos habitualmente tirar los penaltis del conjunto madrileño. "Creo que el capitán del club tira muy bien los penaltis, creo que los va a seguir tirando y lo hace muy bien", comentó Harzard, quitando un poco de tema al asunto ante la posibilidad de que el belga le quite ese puesto al jugador blanco.