ERC no bloqueará la legislatura de Sánchez pero exige hablar de Cataluña

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que no va a bloquear la legislatura, pero ha exigido "hablar" sobre la situación de Cataluña porque el problema -ha subrayado- se soluciona dialogando "y no con togas y porras". Rufián, que no ha aclarado si su grupo parlamentario se abstendrá o no en la investidura de Sánchez, ha asegurado que el entendimiento será posible si enfrente tienen "un PSOE valiente" que apueste por el diálogo.

"No venimos con la intención de bloquear absolutamente nada, pero el no bloqueo no significa dar un cheque en blanco al PSOE de Sánchez", ha remarcado en rueda de prensa tras reunirse con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en el marco de la ronda de contactos que ha iniciado con las fuerzas parlamentarias para sumar apoyos para la investidura.

Por su parte, JxCAT ha anunciado que no apoyará la investidura de Sánchez por la "vulneración de derechos" de los diputados presos. "Los cheques en blanco ya los hemos concedido, no vamos hacerlo más", avisa la portavoz Laura Borrás.