Albert Espinosa reaparece en TV3: "Yo hijos no tendré. Mi cáncer se hereda en un 99% de los casos"

Albert Espinosa ha reaparecido esta semana en TV3. El escritor aseguró hace un mes en 'El Hormiguero' que esa sería su última intervención televisiva. Sin embargo ha querido hacer una segunda aparición en la televisión autonómica de Cataluña.

El creador de la serie 'Pulseras Rojas' ha repasado su carrera como escritor y guionista, además de relatar las experiencias que vivió durante su infancia y adolescencia después de sufrir tres cánceres.

"Yo hijos no tendré. Mi tipo de cáncer se hereda en un 99% de los casos. Es complicado por los padres de niños con cáncer. De hecho en la serie no salían padres de niños con cáncer. No me atrevía", ha explicado.

Durante la entrevista en 'Al cotxe', Espinosa también ha hablado de la muerte, afirmando que está completamente a favor de la eutanasia y asegurando que morirá a los 50 años, concretamente el 23 de abril de 2023: "Lo tengo calculado".

Su emotiva entrevista en 'El Hormiguero'

Durante su paso por 'El Hormiguero', el pasado mes de mayo, Albert Espinosa también habló de su temprana muerte: "Mi médico me dijo que mis 50, por la quimio que me han dado que me dieron 200 tandas de quimio, serán los 90 de otra persona".

Y desveló sus planes de futuro: "En estos últimos cuatro años quiero hacer tres libros, una película, una serie. Lo tengo todo firmado ".