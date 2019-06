Villarejo intentó blanquear su actividad a través de Naciones Unidas

El excomisario jubilado, José Manuel Villarejo, trató en 2015 de blanquear su estructura internacional bajo el paraguas de Naciones Unidas. Según la investigación abierta contra el excomisario, en ese año puso en marcha los trámites para "analizar, diseñar y establecer una Asociación de Naciones Unidas", según un contrato que figura en el sumario y al que ha tenido acceso la Cadena SER. Los investigadores sostienen que el objetivo último de este movimiento era “intentar captar voluntades” dentro de la ONU e influir en acuerdos petrolíferos o extradiciones como en el caso del naviero español, Ángel Pérez Maura que contrató a Villarejo.

El contrato redactado en inglés y en castellano está elaborado en febrero del año 2015. El cliente es José Manuel Villarejo, lo suscribe su abogado Rafael Redondo y el consultor Francisco Gil Montijano que se encargaría de llevar a cabo el proyecto. Precisamente Rafael Redondo declaró el pasado lunes en la Audiencia Nacional como investigado por el presunto encargo de Pérez Maura al excomisario para que frenase la causa de corrupción que se había abierto contra él en Guatemala y evitase su extradición a cambio de 10 millones de euros.

A pesar de que el contrato estaba redactado y estipulado la asociación no llegó a crearse o al menos no consta en el registro de Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas. Según los investigadores el proyecto sirvió para que el Centro Nacional de Inteligencia comenzase a calificar al ex comisario como peligro para la seguridad nacional.

La sociedad se iba a construir a través de una empresa en Líbano y el precio estipulado para la creación de esta sociedad era de 100.000 euros en un solo pago. “El cliente se compromete a pagar 100.000 euros en un solo pago por la aceptación de la consultoría en materia durante cada período de contrato. El importe se pagará en el momento de la firma y el pago se hará mediante transferencia bancaria”.

El contrato recoge además una cláusula en la que se incluye por el mismo precio y por considerarlo necesario “el registro de la asociación como Grupo de Interés ante la Unión Europea”.

