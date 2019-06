Springsteen vuelve con 'Western Stars', su primer disco de estudio en cinco años

Los fans de Bruce Springsteen ya habían podido disfrutar de tres adelantos, Hello sunshine, There goes my miracle y Tucson train, pero este viernes ha salido a la venta su nuevo disco, Western stars, formado por 13 canciones.

Este álbum supone el primer trabajo de estudio que el boss saca en cinco años y ve la luz en triple formato: doble vinilo, CD y digital. Según la información difundida por la discográfica Sony, el disco número 19 de Springsteen está inspirado en los míticos discos de pop del sur de California de finales de los 60 y principios de los 70.

El paisaje de fondo en todas las canciones vuelve a ser EE.UU: carreteras, zonas desérticas, el aislamiento y la idea de comunidad, la permanencia del hogar como fuga y cobijo constante en nuestras vidas y, por supuesto, la esperanza. "Este disco supone un regreso a mis canciones basadas en personajes y, además, contiene arreglos orquestales al estilo cinematográfico", ha detallado el autor.

El boss ha contado con la colaboración de más de 20 músicos durante la grabación de Western Stars: el mítico Jon Brion, sus fieles compañeros de la E Street Band, Patti Scialfa, David Sancious, Charlie Giordano y Soozie Tyrell.

El nuevo tema de Bruce Springsteen me ha encantado, recuerda Harry Nilsson y su Everybody\'s Talkin\', pop sesentero elegante y vibrante. Un acierto tras un par de discos flojos... https://t.co/8fHpQJ9XKn — Alfonso Cardenal (@ACardenalR) 26 de abril de 2019