Pipo Gorosito: "Lo mejor que he visto en mi vida es Messi"

La última vez que Argentina levantó la Copa América formaba en el centro del campo con Fernando Redondo y el Cholo Simeone y el encargado de marcar goles era Gabriel Omar Batistuta. 26 años después la Albiceleste quiere volver a campeonar en su continente y lo hace de nuevo con Leo Messi al frente, que ya fue capaz de llevar a los suyos a la final en las últimas dos ediciones.

En el especial de Play Fútbol sobre la Copa América entrevistamos a uno de los jugadores clave de aquel campeonato en 1993, Néstor 'Pipo' Gorosito, ahora entrenador de Tigre, que no duda en quién es el mejor jugador de la historia: "Lo mejor que he visto en mi vida es Messi. El fútbol es cuestión de gustos y está lo del Mundial. Pelé ganó 3 Mundiales, entonces no habría discusión con Maradona y Messi".

Sobre el papel de los suyos, Gorosito tiene claro que la Albiceleste es una de las grandes favoritas y debería luchar por el campeonato. "No ganar el título en Argentina siempre es un fracaso. Aunque sea un amistoso, tenemos la obligación de ganar. ¿Favoritos? Brasil, Argentina y puede ser Uruguay. Siendo argentino uno tiene la obligación de ganar el torneo que juegue. Todos los torneos que uno juega con la camiseta de Argentina siempre es candidato a ganar".

No hay dudas sobre el liderazgo y el papel de Messi, pero sí en cuanto al seleccionador Lionel Scaloni. "Dios quiera que le vaya bien a Scaloni, pero no se sabe. No ha dirigido a ningún equipo y es muy difícil pensar cómo va a jugar Argentina", reflexiona Gorosito en Play Fútbol.

Finalmente, Néstor Gorosito nos habla de la salud del fútbol sudamericano y en especial del argentino, donde se convirtió hace unas semanas en campeón de la Copa de la Superliga Argentina: "A nivel de selecciones es muy difícil jugar en Sudamérica, da igual que sean brasileños, argentinos, uruguayos... Cavani y Suárez en Europa hacen 3-4 goles, pero aquí sólo uno. El fútbol argentino no es lindo para los ojos, es muy difícil. Muy dinámico y difícil para encontrar espacios. Es difícil para jugar".