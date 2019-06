La aplicada selección española: de la universidad a Francia y viceversa

Este lunes la selección española se jugará contra China (18:00h.) pasar a los octavos de final del Mundial de Francia. Las nuestras todavía pueden ser primeras, segundas o terceras. Incluso en el peor de estos escenarios podrían acceder en la siguiente ronda, ya que pasan las cuatro mejores terceras de los seis grupos.

La preocupación absoluta de las internacionales es, fuera de toda duda, el decisivo partido, en particular, y hacer un papel que ya será histórico seguro en el segundo Mundial en el que participamos, en global, pero no es la única. Si no que le pregunten a Marta Corredera, que ya durante la concentración ha tenido que examinarse a distancia de dos asignaturas de Magisterio.

Es uno de los múltiples casos de jugadoras de la selección femenina de fútbol que están estudiando o han estudiado una carrera universitaria.

Un caso particular es el de Silvia Meseguer, titular el último partido contra Alemania en el centro del campo, que tuvo que dejar la selección temporalmente en 2017 para realizar las prácticas de la carrera de Medicina. El ultimátum de la universidad era inequívoco: o haces las prácticas –que no eran compaginables con las convocatorias de la selección- o suspendes el año. Ya terminadas, pudo volver a vestirse de rojo en noviembre de 2018, justo a tiempo para volver completamente centrada en el Mundial, al que llega todavía con el MIR pendiente, pero con la tranquilidad de poder afrontarlo dedicándose por completo al fútbol por primera vez en muchos años.

Es larga la lista de jugadoras convocadas por Jorge Vilda que tienen tiempo para más que para el fútbol. Celia Jiménez –que juega en la prestigiosa liga estadounidense-, es licenciada en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad de Alabama. Marta Torrejón, la capitana, ya es bióloga y además estudia a distancia Historia y Geografía. También por dos carreras ha pasado Amanda Sampedro, que empezó Periodismo y ahora amplía su formación con Fisioterapia.

No será Meseguer la única doctora de nuestra selección, ya que también la joven Nahikari García está terminando tercero de Medicina, uno de los factores que han contribuido a su decisión de permanecer en San Sebastián esta y la pasada temporada. Las culés Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, además de llegar a finales de Champions, también tienen en su formación varios cursos de Administración y Dirección de Empresas y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, respectivamente.

Una selección, la dirigida por Jorge Vilda, que es aplicada, pero también artística y no solo con el balón en los pies. Mariona Caldentey disfruta y hace disfrutar tocando el piano y Mapi León siempre lleva una libreta encima, ya que es una aficionada del dibujo y de los tatuajes. El más llamativo lo lleva en el cuello, la frase Looks can be deceiving, traducido “Las apariencias pueden engañar”. Ya ha diseñado alguno de los tatuajes que lleva en su cuerpo.