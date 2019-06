El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha sido preguntado en una entrevista en la Cadena SER por el coordinador de su partido en Sevilla, Ángel Bordas, que fue excandidato del partido de carácter neonazi Democracia Nacional y que, según Infolibre, llamó a los comunistas "panda de comerrabos" y tachó a las feministas de "zorras machorras".

Espinosa de los Monteros ha asegurado que "no le consta" esa información, y que "ese tipo de afirmaciones, las hayan hecho o no, no describen ni representan a Vox de ninguna manera". También ha añadido que una cosa es que esas afirmaciones se hayan formulado "en el ámbito privado" y hayan sido "sacadas de contexto", y otra es que se hayan dicho "en un ámbito parlamentario": "Me parece una cosa muy distinta".

El portavoz de Vox ha insistido en que "las mismas cosas se pueden decir de muchas maneras" y que se dicen de manera distinta en un programa de radio a las nueve de la mañana y de una manera distinta en un mitin en campaña a las ocho de la tarde". "No quiere decir que digamos cosas contradictorias. Quiere decir que el tono, el vocabulario y el registro que se emplea para decir lo mismo es distinto en cada caso". Este ha sido el rifirrafe que se ha vivido en Hoy por Hoy.

Jesús Maraña, director editorial de Infolibre: "¿En qué momento y en qué registro se puede calificar a las feministas de zorras machorras?".

Espinosa de los Monteros: "Mire, si le cojo su teléfono y le busco su WhatsApp estoy seguro de que le enciendo la cara de color rojo".

Jesús Maraña: "Yo le dejo a usted mi WhatsApp pero en mis redes públicas no encontrará usted un insulto en ningún momento".