Archivada la denuncia por presunta financiación irregular del PSPV

La jueza de instrucción número 24 de Madrid ha archivado la querella que presentó el Partido Popular de Valencia contra el Partido Socialista de la misma comunidad por una supuesta financiación irregular de los socialistas a través de contratos de publicidad y campañas institucionales de algunos ministerios como Sanidad, Medioambiente y Vivienda.

La jueza sigue el criterio de la fiscalía, incluso de la propia Abogacía del Estado que no aprecian indicios de delito. Es la última ocasión en que la justicia da la razón a los socialistas valencianos frente a una presunta financiación irregular.

En este caso, la acusación era por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en el Ministerio de la Vivienda, en el año 2008, para la realización de una campaña de publicidad institucional para difundir un plan que favorece el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

La jueza detalla que no existe delito de prevaricación administrativa, y argumenta que “las irregularidades detectadas por el perito han sido desmontadas por los investigados con sus declaraciones y con la documental que ha aportado su defensa, la Abogacía del Estado, fundamentalmente acreditando la vigencia de determinada legislación administrativa en el momento en que ocurren los hechos investigados y que la fiscalía cita de manera explícita en su informe de fecha 20 de noviembre de 2018”, dan validez al contrato.

Al Tribunal de Cuentas

La magistrada explica además, que la campaña se difundió en medios de comunicación pero que no le compete a ella estudiar su fiscalización y concluye: "Respecto a la hipótesis de que si se entregaron los trabajos, no se desarrollaron en la posterior difusión informativa, que pasaba por una nueva licitación, es una cuestión ajena a los hechos investigados en el presente procedimiento, y desde luego, no imputable a los aquí investigados, todo ello sin perjuicio de la investigación que pueda desarrollarse por el Tribunal de Cuentas, al que se va a deducir testimonio con el tanto de culpa, por si existiese responsabilidad contable”.