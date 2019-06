Pleno de españoles en el US Open: pasan el corte y competirán el fin de semana

Los cuatro españoles que llegaron a Pebble Beach, la sede de la 119ª edición del Abierto de Golf de Estados Unidos a orillas del Pacífico californiano, han superado el corte para seguir compitiendo el fin de semana.

El castellonense Sergio García y el vizcaíno Jon Rahm han terminado con -3, a seis golpes del líder después de la segunda jornada, el estadounidense Gary Woodland (-9). El grancanario Rafa Cabrera Bello y el barcelonés Adri Arnaus han logrado superar el corte por la mínima con un resultado acumulado de +2.

"Ya tocaba y esperamos que sea el principio de muchos, como ha sido en el pasado. Y a ver quéhacemos el fin de semana", dijo García, que llevaba siete cortes consecutivos fallados en sus últimos siete grandes.

Pebble Beach ha sido el escenario de su primera clasificación en un major desde que inició un proceso de cambios con una nueva marca de palos, su hermano Víctor en la bolsa y una actitud de asumir responsabilidad por sus errores.

"Todavía queda muchísimo y hay que intentar coger mejores sensaciones. Es verdad que estamos ahí con -3 que siempre es positivo", agregó el ganador del Masters de Augusta de 2019.

"Se me ha calado el coche al principio y mira que el swing no estaba mal. Pero poco a poco me he ido reponiendo", dijo Rahm, que empezó con tres bogeys en los seis primeros hoyos, pero cambió de marcha con cuatro birdies a partir del hoyo 7.

"La vuelta de hoy sienta bastante mejor que la de ayer. El tema a partir de ahora va a estar un poco más duro cada día", anunció el golfista de Barrika, que se siente cómodo en las condiciones de los campos de California, donde ha ganado dos torneos del PGA Tour.

Por su parte, Cabrera Bello había empezado su vuelta bajo el par, pero dos doble bogeys y un bogey en los primeros hoyos lo pusieron contra las cuerdas. El grancanario recompuso su resultado con dos birdies seguidos en el 14 y el 15, con los que se mantiene dentro de la competición.

Arnaus empezó con paso más firme, pero se complicó la vuelta con cinco bogeys y un solo birdie en los últimos nueve hoyos. Al final el barcelonés acabó con +2 y pasando en corte en su estreno en un grande.