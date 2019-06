Pablo Laso: "La presión es la misma, somos el Real Madrid y siempre queremos ganar"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, desechó la idea de que el equipo tuviera más presión en la final de la liga por no haber ganado esta temporada la Copa del Rey o la Euroliga y subrayó que son "el Real Madrid" y que "siempre" quieren ganar.

"La presión siempre es la misma. Somos el Real Madrid y siempre queremos ganar. Valoro lo que cuesta llegar aquí, si no tienes hambre de ganar seguramente te habrías quedado en el camino", dijo Laso.

"Vamos a jugar nuestro partido número 80 de la temporada, llevamos 63 victorias y 16 derrotas, pero aparte de las victorias, de haber jugado la final de Copa, de Supercopa, de la Final a Cuatro de la Euroliga, llegamos a una situación diferente que es el final de Liga en el que empezamos de cero, aunque tenemos el factor campo a favor, que nos lo hemos ganado", añadió.

El equipo llega bien físicamente, "aunque esta semana hemos tenido parados un par de días a Gustavo Ayón y Anthony Randolph por situaciones de sobrecarga", apuntó el técnico.

Laso habló elogiosamente del Barcelona. "Valoro mucho a los jugadores del Barcelona que son de altísimo nivel, tienen anotadores, jugadores de bloqueo y continuación, buenos tiradores, buenos defensores, un buen juego interior. Es difícil encontrar puntos débiles en un rival que juega la final", declaró.

Los jugadores del Real Madrid pusieron el acento en la defensa como una de las claves de la final.

"La defensa va a ser muy importante, obviamente, pero si haces una gran defensa y el jugador rival la mete por su calidad no has conseguido nada. Por el contrario, si la falla el rebote puede ser la clave. A este nivel es difícil decir qué va a ser definitivo, pero para ganar hay que hacer un gran baloncesto tanto en defensa como en ataque", subrayó.

Después de 80 partidos parece difícil que haya margen táctico para sorprender al rival.

"Siempre hay margen táctico. Siempre hay detalles importantes aunque no creo que sean definitivos. Mañana no va a sacar Pablo Laso una zona que va a ser definitiva. El equipo debe tener mecanismos preparados. Nos conocemos. Seguro que hay algún detalle, pero no creo que sea nada definitivo. El trabajo a estas alturas debe estar hecho", indicó Laso.

El Madrid llega con 15 victorias consecutivas. A juicio del técnico, "el equipo está bien porque si no estás bien no ganas 15 partidos seguidos".

"Nuestro peor partido fue el último que perdimos, precisamente ante el Barcelona en casa", comentó. Laso apostó por una serie muy física. "Lo que es seguro es que va a ser una serie muy física, ellos apuestan por un baloncesto muy físico, con mucha presión al balón. Tenemos que estar preparados porque no pierden la cara al partido y juegan con mucha intensidad", resaltó.

El entrenador se refirió al gran momento de forma del barcelonista Thomas Heurtel. "Está haciendo una grandísima temporada, para mí es su jugador más determinante no solo por sus puntos, sino por sus asistencias y por su influencia en el juego. ¿Significa esto que si paramos a Heurtel vamos a ganar? No. El Barcelona tiene muchas armas como para depender de un jugador. Los equipos están por encima de los jugadores, es mi forma de pensar", subrayó Pablo Laso.