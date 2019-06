Ribéry, sobre el Balón de Oro 2013: "Fui el mejor ese año y acabé tercero"

Franck Ribéry parece no haber superado aún su tercer puesto en el Balón de Oro 2013 cuando quedó por detrás de Cristiano Ronaldo y Leo Messi después de que el francés conquistase el triplete con el Bayern Múnich y viera cómo el galardón fuera para el futbolista portugués que por aquel entonces militaba en el Real Madrid.

En unas declaraciones a L'Equipe Magazine, el ya ex del Bayern reconoció que "fue más que una decepción, fue la mayor injusticia de mi carrera. Y no solo para mí, sino para mucha gente. Fui el mejor ese año y quedé tercero. No tenía nada que envidiar a Messi y Cristiano Ronaldo aquel año. Lo digo con toda la humildad posible porque es la verdad", explicó.

Ribéry anunció en las últimas semanas que esta había sido su última temporada en el Bayern de Múnich y cuyo destino aún se desconoce, aunque no se descarta que pase a formar parte de la cantera del club bávaro como coordinador.