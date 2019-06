Nasser Al Khelaifi ha explotado en una entrevista para France Football. "Los jugadores deberán asumir sus responsabilidades, incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que trabajar más (...) No están para complacerse, y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! Ya no quiero comportamientos de estrellas", ha dicho el presidente del PSG en un avance de la entrevista que saldrá el próximo martes.

Mbappé fue el último futbolista en hacer declaraciones públicas que dejaron en duda su felicidad en el PSG hace una semanas: "Creo que es el momento de tomar una mayor responsabilidad. Quizás en París sea feliz, pero quizá en otro lugar también con un nuevo proyecto".

Neymar, por su parte, declaró tras la final de Copa perdida ante el Rennes: "Los jóvenes están un poco perdidos, no escuchan. Los veteranos les dan consejos, pero ellos contestan".

El pasado viernes el PSG hizo oficial el cambio en la dirección deportiva. Se marchó Antero Henrique y volvió Leonardo, de quien el presidente del PSG ha dicho: "Leo es increíble, va a tener todo el poder deportivo".