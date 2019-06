Rubiales, sobre su vinculación en el sumario de la 'Operación Oikos': "Hemos actuado de manera sobresaliente, íntegra y honesta"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales ha dado su explicación en el micrófono de la Cadena SER después de que su nombre apareciera en el sumario de la ‘Operación Oikos’. “La verdad es que no estoy ahí, no hay nada, fue una absoluta sorpresa porque cuando se hacen las cosas bien no hay nada que temer”

“En este sentido, lo único que me queda es explicar que la RFEF y la Federación Aragonesa de Fútbol y también su presidente Oscar Fle hemos actuado no bien, sino de manera ejemplar y es muy fácil de explicar: en primer lugar es falso que haya cualquier tipo de subvención, es falso que haya cualquier tipo de campo construido, es falso que haya cualquier tipo de irregularidad y lo que se ha hecho es actuar conforme al protocolo al 100%. Se recibe una llamada con una petición de una subvención, se pone en conocimiento por parte mía al presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, que nos dice que hay muchas otras necesidades imperiosas más importantes que hacer un campo federativo con el Huesca. Yo entiendo que lleva razón y así se lo transmito inmnediatamente a Petón, al que no le queda otra que entender que esa es la decisión de la Federación. Por lo tanto, lo que hay es sobre diez, un diez, hemos actuado de manera sobresaliente, íntegra y honesta", ha asegurado Luis Rubiales.

El nombre del presidente de la RFEF aparece dentro del sumario de la 'Operación Oikos', levantado el pasado viernes: “Se observa la presunta adjudicación injusta de la construcción de un campo para la S.D. Huesca concedida por la RFEF. Esta adjudicación, a priori enmarcada dentro de la legalidad, parece ser que estaría condicionada a la elaboración de un libro para la RFEF por parte de José Antonio Marín ‘Petón’ (…) La trama de corrupción envolvería tanto a Petón como a Lasaosa y Luis Rubiales, siendo parte necesaria en todo el entramado Óscar Fle”, reza el sumario.