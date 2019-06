'Carrusel Confidential': Asensio confía en seguir en el Real Madrid

La SER ha ido contando estos meses que Marco Asensio se quiere quedar en el Madrid, que ni siquiera acepta sentarse con los clubes que le llaman, y que solo se irá el día que sobre, se lo digan, y se irá sin hacer ruido y muy agradecido. Esta semana, Mario Torrejón ha contado que si no salen jugadores como Bale, Isco o Lucas en el frente ofensivo y llega una muy buena oferta por Asensio, se lo pensarían.

Lo que puede contar 'Carrusel Confidential' es que esa oferta tiene que ser tan buena, tan alta, de tantos millones, que aleja las opciones de salida. Las dos últimas posibles ofertas que le querían hacer llegar al Madrid por Asensio han sido desechadas de saque porque la cifra no se acerca a las aspiraciones blancas. Media Europa sigue pendiente de Asensio. Llaman a su entorno, preguntan por él, pero saben que la película sigue teniendo color blanco. Si alguien quiere ficharle tendrá que hacer una oferta galáctica. Por la información que tenemos, Asensio considera que el Madrid siempre le ha dicho la verdad y de ahí que se fíe totalmente de su club, ha contado Antón Meana.

ESCUCHA DE NUEVO #CarruselConfidential @antonmeana & @PabloPintoDep4



✅Rechazadas nuevas ofertas por Marco Asensio

✅LaLiga y la RFEF no le ponen precio a jugar los lunes

✅¿Qué pasa con el Coaching en el fútbol? pic.twitter.com/7SXBYrgcmC — Carrusel Deportivo (@carrusel) 16 de junio de 2019

LaLiga y la RFEF no le ponen precio a jugar los lunes

Es el principal punto de discordia ahora misma en la negociación del convenio de coordinación. Rubiales ha dejado claro que los partidos de los lunes son para él una línea roja, que ese día no se puede jugar, lo que hace imposible llegar a un acuerdo.

Los viernes son un día hábil para ambos organismos, pero no se atreven a poner precio a ninguno de esos días. La negociación va así: LaLiga le pregunta a la RFEF cuánto quiere pagar para jugar los lunes, y esta le responde que antes deben saber el precio de todo el fútbol televisado.

“Si no me dices cuánto es todo, yo no puedo pedirte una cifra proporcional”, dice Rubiales.

“Yo vendo todo por 1.700 millones, y no se pueden cuantificar por separado los lunes”, responde Tebas. Esa cifra, los 1.700 millones de euros, es lo que ganan los clubes del fútbol profesional por derechos de televisión. Es una cifra que nos aporta una fuente oficial de La Liga, aunque otro trabajador de Tebas sube hasta los 2.100 millones. Esto último se acerca más a la versión de Federación, que acusa a LaLiga de querer pagarles 3 millones por los lunes y los viernes, cuando según los de Las Rozas, LaLiga gana 2.500 millones.

LaLiga dice que Rubiales aceptaría jugar viernes y lunes por 70 millones de euros, de los que 33 serían sólo por los viernes. Esto lo desmiente la RFEF, que no piensa ceder en sus ideas.

El Coaching cada día tiene más peso en el fútbol

El coaching cada día tiene más peso en el deporte rey, y esto empieza a generar tensión y discrepancias en varios clubes. Podemos avanzar que este año un club de LaLiga tuvo que cortar unas prácticas de coaching porque, a ojos del entrenador, perjudicaban al equipo.

Hay muchas teorías, a favor y en contra, pero ya nos hemos encontrado con clubes que no entienden para qué necesita un entrenador que venga un coach a motivar a sus jugadores. Si él no sabe motivar, igual no es tan buen entrenador como cree.

Esta semana, sin ir más lejos, el director deportivo del Sporting ofreció una sesión de coaching a la prensa de Gijón y en la ciudad asturiana no se habla de otra cosa. La charla motivacional de Torrecilla es también muy comentada en otras direcciones deportivas de nuestro fútbol. Un club de primera le ha comentado a 'Carrusel Confidencial' que con la charla Torrecilla solo buscaba su beneficio personal, no el del club, algo muy peligroso, y un club de Segunda nos ha dicho directamente que fue “una vergüenza. algo impresentable”.