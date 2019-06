Rodrygo ya está de camino a Madrid. El jugador del Santos se ha despedido del club brasileño y, con su mente en en Real Madrid, ha confesado que un gol de Zidane "le hizo llorar".

"Lloré con un gol de él, cuando jugó contra Brasil en 2006. Ahora ese jugador va a ser mi entrenad Creo que cuando llegue, voy a tener un poco de vergüenza al principio. Después, quién sabe...", comentó en una entrevista para Globoesporte.

El jugador brasileño también habló de Vinicius. "Desde jóvenes, él jugaba en el Flamengo y yo aquí en los Santos. La gente tenía el sueño de que jugásemos juntos. Luego nos encontrábamos en la Selección y ahora vamos jugar juntos en un club. Va a ser increíble", explicó.

El jugador brasileño ya se mostró "muy motivado" por jugar en el Madrid. "Claro que me motiva. No hay cómo no motivarse por estar en uno de los mayores clubes del mundo. Claro que esa grandeza del club también puede asustar, pero ese pequeño susto es bueno porque te motiva aún más: a mostrarte más y a mostrar por qué ese club creyó en mí y por qué me contrató. Eso me va a motivar", explicó.