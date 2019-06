Sánchez, dispuesto a ir a una investidura sin tener garantizados los apoyos

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, está dispuesto a enfrentarse a una investidura sin tener garantizados los apoyos, aún a riesgo de que pueda resultar fallida, para "no decepcionar" ni a los electores ni al rey, ha asegurado el secretario de Organización, José Luis Ábalos. "No puedes decepcionar. Hay que asumir el mandato electoral y el mandato del rey", ha defendido Ábalos en una rueda de prensa, tras garantizar que Sánchez se presentará a la investidura y que los apoyos "se decidirán en ese momento".

Con ello, Sánchez activará lo que él mismo llamó el "reloj de la democracia", cuando en 2016 el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, declinó el mandato del rey de presentarse a la investidura y decidió hacerlo él para desbloquear la situación y que empezaran a correr los plazos hacia la repetición de elecciones.

El número tres del PSOE ha sostenido que el debate de investidura será "pronto" y, aunque no ha querido dar ninguna fecha, ha insistido en que los socialistas cumplirán con su compromiso de ponerla en marcha "en breve", porque "no hay alternativa" y España "necesita un gobierno". "En cualquier caso el presidente y candidato se presentará a la investidura y los apoyos se decidirán en aquel momento. Uno tiene que hacer caso del mandato de las urnas, que no puedes rehuir, no puedes decepcionar, aunque algún otro lo hizo, y del mandato del rey", ha argumentado.

Sobre los apoyos con los que cuenta, no ha aportado ninguna novedad y ha desvinculado estos de los pactos en municipios y comunidades autónomas. "No podemos hace un gobierno ni plantear un proyecto de país a base de situaciones locales, particulares, por muy importantes que sean", ha señalado.

Respecto a una posible abstención de ERC ha asegurado que no sabe qué hará este grupo: "no sé lo que van a hacer ni en este caso ni en tantos otros; la experiencia es que nunca sabemos qué van a hacer".

En su comparecencia en la sede del PSOE, Ábalos ha ofrecido un balance de la constitución de los ayuntamientos que se ha llevado a cabo este fin de semana, en el que ha destacado que el PSOE fue el pasado 26 de mayo el partido más votado y el que más ha crecido en votos: 1,1 millón de votos más que en 2015 y 2.000 concejales más, en un total de 22.324 ediles. Ha subrayado además que los socialistas cuentan con 2.245 mayorías absolutas, frente a las 1.949 de hace cuatro años.

El PSOE se ha convertido de esta forma en el partido con más alcaldes en las ciudades de más de 20.000 habitantes de catorce de las de diecisiete comunidades autónomas. De las cien ciudades más pobladas de España, el PSOE ha conseguido la alcaldía en 48, el PP en 23 y Cs en cinco, según sus datos. Entre las 200 con mayor número de habitantes, el PSOE gobierna en 104, trece más que en 2015; de los 394 municipios de más de 20.000 habitantes, gobierna en 213; y de los 145 de más de 50.000, en 145.

Ábalos, que ha esgrimido estos datos para reivindicar la victoria electoral del PSOE "por mucho que muchos piensen que España es Madrid", ha lamentado no haber podido gobernar en más ciudades porque "la derecha no haya tenido reparo en unir sus fuerzas con la extrema derecha". A este respecto, ha reprochado a Cs que su "único objetivo" haya sido crear un "cinturón de hierro" contra el PSOE, "a costa incomprensiblemente de perjudicarse a sí mismo" y de renunciar a tener "mucho más poder municipal".

Tras acusar a los dirigentes del partido naranja de no ser "capaces de confesar el contenido de los acuerdos" alcanzados con Vox por ejemplo en Madrid, se ha mostrado convencido de que la estrategia de Albert Rivera "hiere a los fundadores de Ciudadanos, inquieta a Europa, desorienta a sus bases y tiene perplejos a la mayoría de los españoles que votaron moderación y centralidad".

Ábalos, que ha confiado en que el proceso de este sábado "sirva de experiencia para atinar un poco más en la investidura de las comunidades autónomas", ha dicho que el PSOE afronta con "optimismo" y "vocación constructiva" tanto ese escenario como el de la investidura de Sánchez. En ambos escenarios -ha señalado- el PSOE actuará "con rigor y la mayor coherencia posible, primando el interés general de España sobre el interés de cualquier formación partidista para sobrevivir".

Ha recordado que el gobierno de cooperación que Sánchez quiere explorar con Unidas Podemos "no tiene por qué ser un gobierno de coalición" y que la decisión de que haya o no ministros de ese partido "es competencia del presidente en funciones con la idea de gobierno que él puede ver para España".