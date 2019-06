El Supremo aclara que los futbolistas de élite también tienen derecho a indemnización

Los futbolistas de élite también tienen derecho a indemnización si se les termina el contrato. El Tribunal Supremo ha aclarado y reforzar su doctrina sobre la vida laboral de los deportistas y da la razón al exfutbolista Sergio Mora, reconociendo su derecho a cobrar casi 35.000 euros por los seis años que pasó en las filas del Alcorcón hasta su marcha en 2015.

El centrocampista, que colgó las botas en 2018 tras pasar por Getafe, Alavés, Hércules, Benidorm, Alcoyano, UCAM Murcia, Rayo Vallecano y AD Alcorcón, reclamaba una indemnización al equipo de Santo Domingo por los seis años que pasó en sus filas.

En un primer momento, el juzgado de lo social cuatro de Madrid rechazó sus pretensiones al entender que, aunque no cobraba sueldos millonarios, "sí se encontraba en mejor situación que otros futbolistas" y, por tanto, en mejor situación por ejemplo que los de segunda B o divisiones inferiores. El Tribunal Supremo da la razón ahora al jugador explicando que "cuando finaliza el contrato temporal de un futbolista por expirar el tiempo convenido, por elevado que sea su salario, se hace acreedor de la indemnización" prevista en el Estatuto de los Trabajadores.

La vigencia de este derecho laboral para un contrato de carácter no indefinido que recoge el artículo 49.1.c del Estatuto, dice el Supremo, no puede olvidarse aunque se deba aplicar a un futbolista de élite. "No puede depender de su mayor o menor nivel retributivo", explica, "con independencia de cuál sea el salario de la persona afectada o su posición respecto del importe previsto por el convenio colectivo".