Barnett: "Bale no va a salir cedido del Real Madrid"

El agente de Gareth Bale, Jonathan Barnett, ha confirmado en Sky Sports lo que este lunes avanzaba Antón Meana en El Larguero: el futbolista no tiene intención alguna de salir cedido del Real Madrid.

"No va a ha producirse ninguna cesión", dijo Barnett. "Creo que no quiere salir cedido, tiene una vida feliz y plena y una buena casa en España. Creo que tendrá que pasar algo realmente extraordinario para que Bale deje el Real Madrid y desde luego una cesión no está en los planes", amplió.

De esta manera Barnett niega la información según la cual Gareth Bale iba a marcharse cedido al Bayern de Münich. Tal y como contó El Larguero, Bale tiene contrato, no tiene prisa por irse y, si quieren venderle antes de la pretemporada, “tendrán que trabajar duro”.