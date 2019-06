Dolores Delgado: "No hay que banalizar, frivolizar ni readjetivar la violencia machista"

A la misma hora que el Gobierno del PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid se dedicaba a retirar las pancartas contra la violencia machista que colgaban de los edificios municipales de la ciudad, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, advertía de que "con la violencia de género no se puede banalizar, ni frivolizar" y que el Gobierno español no va dar "ni un paso atrás" en lo que se ha conseguido hasta ahora contra esta lacra.

La ministra recuerda que, desde que hay estadísticas oficiales (2003), hay más mujeres muertas que "todas las víctimas de terrorismo, tanto de ETA como yihadista" en España, lo que convierte la violencia contra las mujeres en "un drama, no solamente para las mujeres asesinadas, sino también para sus hijos y sus familias, los daños periféricos que llevan la muerte" de una persona a manos de un hombre.

"Hemos sido un país maduro como para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género, si hemos conseguido ese consenso y hemos adoptado medidas para luchar con acierto contra esto, no podemos en este momento banalizar, frivolizar, hablar de otros tipos de violencia o adjetivar de otra manera", añadió la titular de Justicia, durante una visita oficial a instituciones judiciales de La Haya (Holanda), como Eurojust.

Consideró que la desigualdad entre hombres y mujeres es "el primer factor" que lleva a esa violencia machista, por lo que las políticas feministas deben continuar, y eso hace necesario adoptar todas las medidas del pacto de Estado, además de las que se irán desarrollado durante los próximos meses. "No, el mensaje es que no vamos a dar un paso atrás. No lo vamos a permitir las mujeres", concluyó.

"Monumental atasco" de solicitudes de nacionalidad

Por otro lado, la ministra también reconoce el "monumental atasco" de expedientes de nacionalidad española que tiene la Dirección General de Registros y Notariado (DGRN) y asegura que el plan de choque puesto en marcha por el gobierno socialista "está funcionando". Calcula que para 2021, se podrá volver a la normalidad, poniendo fin al cúmulo de unas 380.000 solicitudes que están aún a la espera de una respuesta.

Delgado añade que más de un centenar de funcionarios que están dedicando horas extra –remuneradas y de forma voluntaria- a resolver los casos pendientes, están "trabajando muy seriamente y teniendo en cuenta que este es un grave problema que afecta a familias con vidas que dependen de esta nacionalidad". Para la ministra, la situación con la que se encontró al llegar al Ministerio era "alarmante" pero el nivel de expedientes por resolver "está bajando exponencialmente" con el plan de choque puesto en marcha.