Ada Colau rompe a llorar en plena entrevista

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha emocionado en una entrevista en RAC 1 en la que ha reconocido que han sido semanas "muy duras" de negociaciones en las que llegó a plantearse tirar la toalla. Colau no ha podido reprimir las lágrimas. "Claro que me lo he planteado, tengo hijos. Me han llamado traidora, botiflera,...El otro día en la plaza fue durísimo, me dijeron puta, zorra, guarra, de todo... En la plaza se vivió una situación de degradación que no se debería tolerar", ha explicado.

