Feliciano López y Marc López niegan en un comunicado cualquier implicación con la red de amaños de partidos

Feliciano López y Marc López han negado categóricamente en sendos comunicados su implicación con la red de amaños deportivos tras aparecer hace un par de días informaciones que les vinculaban con la 'Operación Oikos'.

El partido bajo sospecha fue un encuentro que ambos tenistas disputaron en el cuadro de dobles de Wimbledon en el año 2017, partido que perdieron en cuatro sets ante los australianos Matt Reid y John Patrick Smith.

Los dos tenistas españoles han publicado sus comunicados, que se recogen en la página web de la revista Grand Slam, publicación dirigida por nuestro compañero Miguel Ángel Zubiarrain.

Feliciano López

"Ante las informaciones que se han publicado en un medio de comunicación acerca de mi persona y de mi compañero Marc López, me veo en la obligación de rechazar categóricamente cualquier implicación en los hechos descritos ni relación alguna con las personas implicadas en una red de amaños en apuestas deportivas.Lamentablemente, todos los deportistas estamos expuestos a que se utilice nuestro buen nombre a pesar de que no haya habido ninguna intervención ni responsabilidad de nuestra parte. Por ello, cualquier información que se desmarque de mi incontestable profesionalidad dará lugar al ejercicio de las acciones judiciales oportunas.

Tanto yo como mi compañero Marc López nos hemos puesto inmediatamente a la entera disposición de la Tennis Integrity Unit (TIU) para colaborar con ellos. La TIU nos ha confirmado que no hubo investigación alguna de su parte. Tengo absoluta confianza en su labor de velar por los intereses del tenis.

Siempre he creído en los valores y el juego limpio en el deporte. Así he actuado en el transcurso de mi larga carrera y rechazo cualquier otra manera de actuación".

Marc López

"A raíz de una reciente noticia que vincula mi nombre con la investigación de una red de amaños en apuestas deportivas, quiero afirmar categóricamente que no me une, ni me ha unido nunca, relación alguna con las personas, a las que ni tan siquiera conozco, que han sido denunciadas como responsables de la citada trama.

Tanto yo como mi compañero Feliciano López nos hemos puesto inmediatamente a la entera disposición de Tennis Integrity Unit (TIU) para colaborar con ellos y dejar claro que esta información es totalmente falsa y ajena a nosotros. La TIU nos ha confirmado que no hubo investigación alguna de su parte. Tengo absoluta confianza en su labor de velar por los intereses del tenis.

Cualquier información que se desmarque de mi incontestable profesionalidad que siempre ha caracterizado mi trayectoria deportiva, dará lugar al ejercicio de las acciones judiciales oportunas".