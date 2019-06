Una madre con cinco niños da una lección a dos 'influencer' que pedían dinero para sus vacaciones

Por cada influencer trabajador, original e inteligente se cuelan unos cuantos caraduras, vividores y sinvergüenzas. El último, y sonado, caso ha tenido lugar en Alemania y viene protagonizado por una pareja joven y su proyecto Another Beautiful Day (Otro día hermoso).

En esa cuenta, Cat y Eli –los dos jóvenes protagonistas- cuentan sus viajes, hacen fotos de su día a día y dejan mensajes motivacionales para sus 42.000 seguidores en Instagram. Nada que no hagan otros muchos influencers. Pero el pasado mes de marzo la pareja dio un paso más en sus ambiciones con una petición que ha terminado con una oleada de críticas. Hace tres meses la pareja comenzó una colecta para conseguir 10.000 euros para viajar desde Alemania hasta África en bicicleta.

“Podríamos escribir un largo texto sobre salud mental o el cambio climático, podríamos deciros que persigáis vuestros sueños o cómo de importante es salir de las zonas de confort. Podríamos deciros lo bonito que es viajar y sus beneficios. Pero no lo vamos a hacer, vamos a enseñároslo. Menos hablar, más acción”, rezaba el texto en el que anunciaban su proyecto, su viaje de verano que iba a comenzar el 20 de julio.

La reacción a la petición de los chicos ha generado un aluvión de críticas. Desde una petición para encontrar un trabajo real a la pareja a todo tipo de insultos, más cuando se ha sabido que la madre de uno de ellos les mantiene mientras tiene dos trabajos. “Deberíais coger el dinero y gastarlo en unas vacaciones para tu madre. Es muy egoísta y desalentador ver a gente aprovecharse así de sus padres”, se leía en uno de las múltiples críticas en la web de Go Fund Me, donde han solicitado una colecta que apenas supera los 300 euros recaudados en tres meses. “Sois patéticos, preferiría tirar mi dinero por el retrete que dároslo a vosotros”, decía otro. “Me habéis alegrado el día, cuando me sienta mal conmigo misma pensaré en estos dos pajeros instagrameros que piden dinero para sus vacaciones. Sois un chiste”, criticaba otra chica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CAT AND ELENA (@another_beautiful_day_official) el 6 Jun, 2019 a las 5:34 PDT

Aunque el comentario que más respuestas ha generado en Instagram era el de una madre. “Tengo a cinco niños adoptados en mi casa, niños que han sido abandonados, abusados y traumatizados. Necesitan zapatos, ropa, juguetes. Unas vacaciones son solo un sueño. Que toquen la arena y huelan el mar es algo por lo que trabajare duro para regalarse esa experiencia a estos niños que sabrán valorarlo como un tesoro. Eso es dignidad. Vosotros no os lo merecéis. Buscad un trabajo. Dejad de robar a esa madre que con su amor y generosidad os financia vuestra vida narcisista”, concluye el aplaudido comentario.

La petición de Cat y Eli también ha generado críticas entre otros influencers. “Esto es tremendamente insultante para todos los influencers que nos partimos el culo para conseguir vivir de nuestro trabajo. Nunca he pedido nada a marcas ni a mis seguidores y he trabajado en muchas cosas fuera de las redes sociales. ¿Sabéis por qué? Porque eso es lo que la gente hace”, les reprochaba una influencer con bastantes más seguidores que ellos.

Tras la oleada de críticas la pareja publicó esta semana un nuevo mensaje anunciando que se alejaban durante un tiempo de las redes sociales para meditar, para “caminar”. Aunque no han cancelado ni su colecta ni han pedido disculpas.