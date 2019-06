Valls: "Ciudadanos se ha convertido en un partido que pacta de hecho con una formación reaccionaria y antieuropea"

Manuel Valls ha arremetido contra el viraje de Ciudadanos que ha provocado la ruptura con el partido. Se ha confesado como hombre de izquierdas y progresista; y ha criticado ferozmente las alianzas del partido de Albert Rivera con el PP y con Vox. "Ciudadanos se ha convertido en el partido que pacta de hecho con una formación reaccionaria y antieuropea. No vale esconderse detrás del PP", ha asegurado en tono contundente.

El dirigente político ha afirmado que Cs era antes un partido "liberal progresista y centrado" que ha ido cambiando desde que ganó las elecciones en Cataluña el 21 de diciembre. Valls ha ido más allá y ha afirmado que no entró en política para estar en un partido que lucha por liderar la derecha en España. Ha querido dejar claro que su compromiso con Barcelona está intacto y que permanecerá en el Ayuntamiento para luchar contra los nacionalismos.

En este sentido, Valls se ha mostrado orgulloso de haber cerrado el paso a un alcalde independentista como Ernest Maragall (ERC) y ha pedido a Ada Colau (Barcelona en Comú) que retire el lazo amarillo del consistorio en apoyo a los presos del procés. Ha admitido que ejercerá una oposición desde una "posición más modesta", después de la ruptura de la coalición y la decisión de Corbacho de sumarse a Cs, una decisión que Valls ha calificado de "incomprensible".

"Yo no recibo lecciones de oposición al populismo de todo tipo y al nacionalismo. Ni en Francia ni aquí. Soy coherente. Lo demostré una vez más el sábado recordando que en España no hay presos político ni exiliados en el pleno", ha explicado. "No se puede pintar siempre España en blanco y negro. Se dice liberal, progresista y europeísta, pero Cs se ha convertido en el partido que pacta de hecho con un formación inliberal, reaccionaria y antieuropea", ha sostenido en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona", ha insistido.