El rifirrafe de Marcos de Quinto e Ignasi Guardans: "Cuando gentuza como tú me insulta, abro una botella de vino"

El diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto y el exdirigente de Convergencia Ignasi Guardans se han enzarzado en Twitter a cuenta de la decisión de Manuel Valls de apoyar a Ada Colau para que repita como alcaldesa de Barcelona hasta el punto de cruzarse insultos como "miserable" y "gentuza".

Hay que ser miserable para llamar a @manuelvalls “cómplice de la infamia” con esa condescendencia ignorante y soberbia.

Sr @MarcosdeQuinto , aún no sabemos nada de en qué cree Ud, pero intente dedicarse a resolver problemas de la gente y no a vendettas de adolescente despechado. — Ignasi Guardans (@iguardans) 18 de junio de 2019

La bronca se ha desencadenado cuando De Quinto, exvicepresidente de Coca Cola, ha escrito que ha debido ser duro para Valls haber apoyado a Colau, aunque haya sido de buena fe, y ver ahora colgado en la fachada del ayuntamiento un lazo amarillo que "insulta" al Estado democrático y al sistema judicial. "Pobre hombre, sin querer se ha hecho cómplice de la infamia...", ha añadido.

A continuación, Guardans ha cargado contra el fichaje estrella de Albert Rivera al escribir en su cuenta: "Hay que ser miserable para llamar a Valls 'cómplice de la infamia' con esa condescendencia ignorante y soberbia".

La respuesta del diputado naranja no se ha hecho esperar: "Cuando gentuza como tu me insulta, abro una botella de 'Quinta do Vale Meao', me sirvo una copa y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a ti". La botella de vino a la que hace referencia el diputado de Ciudadanos, en función de la añada, puede alcanzar un precio superior a los 300 euros.

En otro tuit que ha escrito inmediatamente, De Quinto ha hecho alusión al currículum de Guardans, acusándole de haber vivido no solo del cuento, sino del cuento de CiU: "Hala, otra copa de Quinta do Vale Meao a ver si se me pasa el disgusto de que este mamandurrio me haya insultado".

Cuando gentuza como tu me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a tí :-) — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 18 de junio de 2019

El encontronazo entre ambos ha generado un amplio debate en esta red social, con todo tipo de comentarios en apoyo de uno y otro.