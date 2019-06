Toni Acosta: "'Señoras del (H)AMPA' reivindica a la mujer real e imperfecta"

Preparar desayunos. Recoger la casa. Llevar a los niños al cole. Llegar a la hora al trabajo. Salir corriendo para comprar antes de volver al colegio por la tarde y recoger a los niños. Poner la lavadora. Hacer la cena. Y, en medio de todas esas rutinas… Tratar de deshacerse de un cadáver sin que nadie se dé cuenta de ello…Este es el gran conflicto al que tienen que hacer frente las protagonistas de 'Señoras del (H)AMPA', la comedia negra que Telecinco estrena este miércoles en prime time.

En la Cadena SER hemos hablado con Toni Acosta sobre este proyecto de ficción que ya ha sido valorado muy positivamente por los expertos y señalado internacionalmente tras ser reconocido en la sesión Fresh TV del MIPTV 2019.

Se ha hablado mucho de 'Señoras del (H)AMPA' estas últimas semanas. ¿Por qué crees que la serie ha generado tanta expectación?

Nos mandaron al festival de series de Cannes y se llevó el premio de los ojeadores internacionales. Eso supuso un respaldo muy importante como para generar una expectación que ahora mismo me pone bastante nerviosa.

¿Cumple con las expectativas, no?

Los nervios son necesarios en un estreno, porque te pone en un estado de ánimo efervescente, pero no tengo dudas con esta serie. Nos hemos dejado la piel. Todos los que nos subimos a este barco cuando decidimos hacer el piloto, hace ya dos años, sabíamos que lo que teníamos entre manos era muy diferente, muy especial, y teníamos ganas de echar toda la carne en el asador. Estoy desenado que se vea todo el esfuerzo y el amor que hemos depositado en este proyecto.

Las series se hacen para que las disfrute el público. En este caso especialmente quiero que las mujeres que van corriendo a todas partes se puedan sentir identificadas con los personajes femeninos de esta serie. Ahora se dice mucho lo de la mujer empoderada…¡pero si las mujeres vamos como locas intentando llegar a todo y demostrando que estamos capacitadas! Todavía queda mucho por hacer.

No podemos estar pendiente de toda la gente que se ofende en Twitter si queremos hacer crítica con el humor

¿Pero 'Señoras del (H)AMPA' tiene intención de empoderar a la mujer?

Más que empoderarla, 'Señoras del (H)AMPA' tiene intención de reivindicar a la mujer "normal", la mujer de la calle que hace todo lo que puede para tirar para adelante. La mujer que tiene una familia o la que no tiene tiempo ni de tener un affaire. Esta serie también reivindica la fuerza que tienen las mujeres juntas, el poder de la amistad. El empoderamiento de la mujer me suena como una cosa individualista. No me creo esta frase tan manida, lo que quiero que se reivindique con esta serie es la figura de una mujer real e imperfecta que hace todo lo que puede.

¿Qué se va a encontrar la gente en 'Señoras del (H)AMPA'?

Una comedia, sobre todo una comedia. También una ficción muy cañera, que mezcla varios géneros porque toda la trama se desencadena tras un asesinato. Pero lo que la gente se va a encontrar es una comedia de barrio, y eso me encanta. Algunos dicen que esta serie podría ser un homenaje a Tarantino, pero siempre digo que tenemos más de Almodóvar y Álex de la Iglesia. De hecho, mi fantasía es que la gente se embriaguen de ese olor de nuestros directores más cañeros.

La comedia se va a emitir en verano, la época de menor consumo en televisión. ¿Qué esperas que pase?

Quiero que se convierta en el éxito del verano. Antes, cuando te programaban en verano, te echabas las manos a la cabeza. Ahora, la gente va a disfrutar en vacaciones de 'Big Little Lies', 'La Casa de Papel', 'Stranger Things'... Mi madre dice que nunca antes había recibido tantos mensajes de sus amigas. Yo quiero que 'Señoras del (H)AMPA' la vea las amigas de mi madre.

No tengo dudas con 'Señoras del (H)AMPA'

La serie ya ha sido valorada internacionalmente y renovada por una segunda temporada sin tan siquiera haberse estrenado la primera. ¿Cómo te tomas esta muestra de confianza?

Me he llevado muchos palos con las series, por lo que tengo pocas expectativas. Estoy feliz de haber grabado los 13 capítulos de la primera temporada. Y muy satisfecha con ese equipo que se formó con tanta amor y tanta complicidad. Bienvenida sea una segunda tanda de capítulos, pero hasta que no esté grabando en el plató no me lo voy a creer. Prefiero ir pasito a pasito y ver qué pasa en el estreno.

Estamos viviendo una época en la que cualquier broma o sketch se traslada directamente a Twitter, siendo a veces juzgado y condenado por unos usuarios que se ocultan tras el anonimato. ¿Es más difícil hacer comedia en este mundo dictado por las redes sociales?

Espero que no dejemos que eso nos afecte. Con 'Señoras del (H)AMPA' saldrá gente que se sienta ofendidita, pero si estamos queriendo hacer crítica social, crítica con el humor, no podemos estar pendiente de toda la gente que se ofende, porque de ser así ¿de qué nos vamos a reír? Yo me he quitado Twitter y me he prometido colgar una foto en Instagram antes del estreno y soltar el móvil para disfrutar del capítulo. Habría que hacer menos caso a las redes sociales. Se está dando valor a un tweet de una persona anónima y eso se puede convertir en un titular. Es un fenómeno que puede ser bien utilizado, pero que se dé cabida a opiniones de gente que no sabemos quiénes son me parece peligrosísimo.