LOS40 ponen a la venta las entradas para LOS40 Music Awards 2019

La gran fiesta de la música en España ya tiene fecha. LOS40 Music Awards 2019 celebrarán su 14ª edición el próximo 8 de noviembre, a las 20,00 horas,en el Wizink Center de Madrid. Unos galardones que llevan celebrándose desde 2006 y que cada año reconocen el trabajo y el talento de los artistas nacionales e internacionales más importantes del momento.

Un año más, LOS40 volverán a reunir sobre el escensario de LOS40 Music Awards a artistas y a grupos de primer nivel, algo que solo puede conseguir la radio musical líder en España. Artistas como Beyoncé, U2, Taylor Swift, Camila Cabello, Take That, David Guetta, Kylie Minogue, James Blunt, Shakira, Robbie Williams, Alejandro Sanz, Maluma, Alicia Keys, Pablo Alborán, Luis Fonsi, One Direction, Enrique Iglesias, Anne-Marie, Thirty Seconds to Mars o Ellie Goulding, han pasado por LOS40 Music Awards.

En esta edición, LOS40 Music Awards son solidarios con WWF por la protección de animales en peligro de extinción, dentro de la campaña en favor del medio ambiente que la emisora está llevando a cabo ‘Únete contra el cambio climático: #IDo'.

Las entradas para la Gala de LOS40 Music Awards ya se pueden adquirir en LOS40.com y El Corte Inglés.