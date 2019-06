La Fiscalía pide confirmar que Junqueras no puede prometer el cargo de eurodiputado

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que confirme su decisión de no permitir, por el momento, que Oriol Junqueras pueda prometer el cago de eurodiputado ante la Junta Electoral Central. El Ministerio Público pide que se rechace el recurso del exvicepresident y, además, rechaza también que el Supremo deba poner el caso en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de una cuestión prejudicial.

En la línea con lo asegurado ya en escritos anteriores por la propia Fiscalía, el tribunal y el juez Pablo Llarena, el Ministerio Público explica que permitir que Oriol Junqueras tome posesión del cargo pondría en peligro la ejecución de una hipotética sentencia condenatoria. También reitera que Junqueras, según su criterio, no puede acogerse a la inmunidad parlamentaria al no haber tomado posesión y no estar todavía el Parlamento Europeo en periodo de sesiones.

Esta prohibición, reitera en los términos ya expuestos por el Tribunal Supremo, siendo "la simple limitación temporal de un derecho de participación política que se traduce en la apertura de un paréntesis interruptivo", lo que a ojos de la Fiscalía no elimina la posibilidad de ser eurodiputado, suponiendo "solamente un aplazamiento temporal".

La Fiscalía, además, rechaza también que el caso deba ser puesto en manos del TJUE a través de una cuestión prejudicial.