La presidenta de la ANC critica a una periodista y un micro la pilla: "Qué desagradable la española esta"

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha criticado este jueves a una periodista al finalizar una rueda de prensa sin percatarse de que su micrófono seguía abierto: "Qué pesada, qué pesada. No te voy a dar el titular que quieres, borde".

La ANC presentaba en una rueda de prensa un buscador para promocionar empresas afines al soberanismo, y ha sido al terminar el acto cuando Paluzie ha preguntado a su compañero de la entidad David Fernàndez quién era la periodista "desagradable" que le había preguntado durante el acto. "Qué desagradable la periodista aquella. ¿De qué medio era? La morena, la española esta", ha comentado mientras no dejaba de sonreír cuando los periodistas se levantaban para irse.

Un buscador señala a las empresas afines al independentismo por sector y código postal

Por otro lado, una iniciativa ha desatado la polémica en Cataluña. Se trata de un buscador, afín a la causa independentista, que señala a aquellas empresas que no lo son. La patronal catalana se muestra molesta, asegura que supone un boicot también para los consumidores. En este listado sí está Petrolis Independents. Compañía en manos de Joan Canadell, el actual presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona que lleva tiempo pidiendo el boicot a las compañías no independentistas y es partidario de señalar a quien no se muestre públicamente a favor de una república catalana.