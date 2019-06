Mendy se lía con un 'tweet' en contra de Lucas Vázquez...y se compromete a aprender rápido el castellano

Los primeros días de Ferland Mendy como jugador del Real Madrid no están siendo lo que se dice 'tranquilos' y eso que todavía no ha pisado la Ciudad Deportiva de Valdebebas el nuevo lateral izquierdo de Zinedine Zidane.

La última que protagonizó el francés tuvo su epicentro en sus redes sociales, donde Mendy marcó como 'me gusta' un 'tweet' que pedía la deportación de Lucas Vázquez, algo que rápidamente aclaró instantes después el último fichaje del Real Madrid al darse cuenta de lo que significa explicándose con el siguiente mensaje: "No había entendido lo que significaba la frase del 'tweet'. Voy a aprender rápido el español para que esto no vuelva a ocurrir jamas. HALA MADRID!!!".

Je n avais pas compris le sens du tweet, je vais rapidement apprendre l\'Espagnol pour que cela n\'arrive plus.HALA MADRID!!! — Ferland Mendy (@ferland_mendy) 22 de junio de 2019