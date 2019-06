Jesús García Conde llegó a la constitución de las Cortes en Castilla y León para explicar sus medidas contra la "ideología de género" y la defensa de la unidad de España. El único procurador de Vox en la comunidad, sin embargo, tuvo serias dificultades para concretar con claridad qué quería hacer el partido. Las preguntas de la periodista Laura Cornejo parece que le pillaron desprevenido, de ahí que tuviera que echar mano de su secretario general, Javier Ortega Smith, para salir del atolladero.

Después de que la intervención de García Conde generara revuelo en las redes sociales, su imagen vuelve a aparecer en Twitter mientras hacía campaña por su partido en Zamora. Varios usuarios han colgado un vídeo en el que aparece Jesús García con un megáfono, solo, por las calles de la ciudad. El propio partido publicó las imágenes el 21 de mayo.

📠 Para todos aquellos que no nos ven...

Esta mañana en tierras de Campos y en el Mercadillo de Zamora. Además de nuestro Candidato Jesús García Conde ayer en las calles de Zamora. #TuvozenZamora #TuvozenCastillayLeon #VOXZamora pic.twitter.com/KHQ0V3kjcs — Vox Zamora (@vox_za) May 21, 2019

"La arrogancia cosmopaleta que se cree que por tener un caniche en casa y darle masajes nos va a enseñar a nosotros cómo se trata a los animales" , dice el candidato mientras la poca gente que hay en la calle hace su vida normal. Algún transeúnte mira con curiosidad mientras graba con el móvil, a la espera de que el político culmine su discurso.

"Para trabajar en el campo y no que venga un tío, de esos partidos tan 'cool', tan modernos y tan de comida japonesa que se pueden presentar en Canadá si quieren, pero no en España, España es otra cosa", termina el procurador con una sonrisa mientras espera unos aplausos que no llegan.

Vox en Castilla y León

Lo cierto es que la ciudad de Zamora estará gobernada los próximos cuatro años por Francisco Guarido, de IU, después de que obtuviera mayoría absoluta, con 14 concejales, en las pasadas elecciones del 26-M. Por su parte, Vox, pese a la campaña de García Conde, no consiguió ningún edil y cosechó un total de 1.463 votos. En la provincia no consiguieron, tampoco, ningún diputado nacional.

Jesús García Conde ha ganado relevancia gracias a la inconsistente respuesta que dio en la constitución de las Cortes de la comunidad al ser preguntado por sus medidas contra la "ideología de género". "El asunto iba por la Ley de Diversidad Sexual que se quedó en el Parlamento, no tanto...(...) debe ser violencia intrafamiliar, si es la pregunta. En todo caso, nosotros tenemos claras las líneas por las que nos hemos presentado y una de ellas es la atención a la familia y la defensa de todos", contestó Garcia, sin despejar ninguna duda.