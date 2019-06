Cuatro heridos tras una explosión en la central hidroeléctrica de Riba-Roja, Tarragona

Tres personas están en estado crítico y una cuarta menos grave tras una deflagración este sábado en la central hidroeléctrica de Riba-Roja d'Ebre (Tarragona), ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), que ha recibido la alerta a las 15.05 horas. Los cuatro heridos son empleados de la central.

El siniestro se ha producido mientras se llevaban a cabo unos trabajos de soldadura en la central, pero no se ha declarado ningún tipo de incendio o fuego, aseguran las fuentes.

Se han activado cuatro ambulancias y dos helicópteros medicalizados que están atendiendo a los heridos, los tres en estado crítico serán trasladados al Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. También se han movilizado tres dotaciones de los Mossos d'Esquadra y de los Bomberos de la Generalitat. El cuarto herido está en estado menos grave y su destino hospitalario está aún por determinar.

La compañía eléctrica, que gestiona la central, ha informado de que este hecho, sin embargo, no ha afectado al funcionamiento de la central. Los cuatro heridos, que han sido trasladados al hospital de Vall d'Hebron, pertenecen a una empresa subcontratada, han indicado estas fuentes.

Endesa investigará las causas del suceso y "hasta que no se conozca exactamente lo que ha ocurrido esta tarde no podremos entrar en valoraciones, hay que ser cautos", ha añadido un portavoz. Los Bomberos de la Generalitat, por su parte, han informado de que el accidente ha ocurrido en una sala de turbinas y la deflagración no ha causado ningún incendio ni daños estructurales.