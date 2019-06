La reacción de un profesor de Malaga ante una indignante oferta de trabajo: "Me pego un tiro"

Un profesor de Málaga ha recibido la oferta de trabajo más indignante que alguien puede recibir, un progenitor le pidió que "ayudara" a su hijo dándole clases particulares como "un favor", eso sí, viendo que su propuesta no iba a terminar en buen puerto le ofreció un sueldo: "Si quieres te puedo pagar por las clases".

El alumno en cuestión tiene que recuperar todo el curso de Matemáticas de cuarto de la ESO, a lo largo del año académico no había pasado del dos y el profesor tenía que lograr que el joven aprobara en tan solo dos días, una ardua tarea que sorprendió al docente malagueño: "¿Todo el curso? ¿aprenderlo entre el sábado y el domingo teniendo una nota baja?".

Para el padre no había "problema" alguno, pero el profesor le respondió que es "complicado" que su hijo aprobara, "por no decir que prácticamente imposible". "Me parece una barbaridad aprobarlo todo en dos días".

Pero ahí no quedó la cosa, tras comunicarle al profesor que tendría que trabajar todo el fin de semana, ni corto ni perezoso, le ofreció un sueldo por su trabajo: "Si quieres te puedo pagar por las clases", el profesor le espetó que "yo cobro por las clases, así de gratis, no".

El padre no entendía por qué el profesor no quería ayudar a su hijo sin retribución económica si en su casa "hay comida y bebida", y añadió que estaría "como en casa". Obviamente, el docente rechazó esta indignante oferta de trabajo.

La reacción del progenitor es sorprendente: "Vete a la mierda payaso".

Yo, que estaba deseando que llegase esta noche para descansar, ya que mis alumnos ya no tienen más exámenes (y llevo días soñando con que me persiguen las asíntotas) como para enclaustrarme 7 u 8 horas al día a darle clases particulares. Planazo de fin de semana.

