El discurso de Marta sobre el fútbol femenino que triunfa en las redes sociales

Por algo Marta es la \'rainha\' del fútbol mundial. El mensaje de la seis veces elegida como la mejor de toda tras la eliminación de Brasil del Mundial de Francia. pic.twitter.com/zMSpLcHnzd — Javier Lanza (@javierlanza) 24 de junio de 2019

Este domingo el equipo brasileño de fútbol femenino quedó apeado del Mundial de Francia tras caer por 2-1 en la prórroga precisamente ante el equipo local, el conjunto francés.

Tras el partido, Marta Vieira, una de las mejores futbolistas de la historia y máxima goleadora de los mundiales, dejó un discurso para el recuerdo acerca del fútbol femenino. "La gente pide apoyo pero también necesitamos valorar... perdona que me emocione, es un momento muy emocionante, yo quería estar llorando aquí, llorando de alegría. Yo creo que eso es primordial, la gente tiene que llorar al comienzo para sonreír al final"

El mensaje iba sobre todo a las jugadoras que están empezando y que empiezan a notar más apoyo del que han tenido muchas generaciones en las últimas décadas. "Cuando digo eso es querer más, entrenar más, es estar preparada para jugar 90 minutos, 30 minutos más si hay tiempo extra. Es lo que le digo a las niñas: no vas a tener a Formiga para siempre, no vas a tener a Marta para siempre, no vas a tener a Cristiane... el fútbol femenino depende de ustedes para sobrevivir. Piensen en eso, valoren eso. Lloren al inicio para sonreír al final".