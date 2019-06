Digital Audio Day: las nuevas tendencias en el audio digital

La SER junto a IEBS Business School han organizado el evento ‘Digital Audio Day’. El consumo de audio digital sigue con una tendencia creciente y los nuevos dispositivos amplificarán aún más este consumo. El 'Digital Audio Day' se convierte en el espacio de reflexión en torno a las últimas tendencias como el audio-journey, los asistentes virtuales, el branded-podcast o la monetización del audio.

Todo ello con el objetivo de conocer los casos de éxito del sector y analizar el futuro del audio digital en las estrategias de marketing de contenidos para las marcas, así como sus posibilidades en el ámbito de la innovación y nuevos modelos de negocio.

¿Cómo consumimos audio?: una fotografía sonora

El consumo de audio ha cambiado a lo largo de los años: desde la escucha alrededor de un transistor de radio a hacerlo de forma interactiva a través de los Smart Speakers. El camino del consumo del audio ha ido cogiendo velocidad: el transistor tardó 20 años en alcanzar al 50% de la población; los móviles tardaron nueve años y los Smart Speakers tardarán, según los expertos, solo cinco años.

Ya no solo escuchamos audio, también interactuamos con él: es un audio conversacional. Ana Ormaechea, directora de Producto Digital de PRISA Radio, ha presentado el "audiojourney" que muestra cómo consumimos audio en la actualidad. La conclusión es clara: lo hacemos durante todo el día. Durante la mañana, la protagonista sigue siendo la radio tradicional. Los contenidos digitales y los dispositivos no tradicionales son más habituales durante la tarde y la noche. PRISA Radio lidera ambos: el de la radio tradicional y el del podcast emergente.

En cuanto al dispositivo, el que más se utiliza es el móvil y, en concreto, las aplicaciones móviles. Ahora también están creciendo los Smart Speakers y por eso PRISA Radio está ya produciendo boletines dirigidos específicamente a ellos. "Hacemos un trabajo de automatización, para que esos boletines se publiquen automáticamente en esos dispositivos, pero también hacemos boletines específicos para esos canales digitales. El crecimiento está siendo espectacular", asegura Ormaechea.

Por su parte, Germán Viscuso, technical evangelist de Amazon Alexa ha apuntado que "la tecnología está muy avanzada, pero no es nada sin los contenidos ni las experiencias que el usuario demanda". Asegura Viscuso que "es muy importante que podamos aportárselas y combinarlas".

El reto de hacer visible el audio en Internet

La llegada de Internet ha revolucionado la radio. "Ahora hablamos de audio y no de radio. Se ha convertido en un nuevo formato en el ámbito digital", apunta Luis Collado, de Google News and Publishing Lead.

El reto del audio y la radio en Internet es ser visible. Los buscadores, como Google, aún no encuentran directamente contenidos de audio: está escondido. Y el objetivo es que no lo esté. "Estamos llegando a la fase en la que el audio empieza a formar parte básica de los contenidos a los que se puede acceder, el problema es que llega tarde y tenemos que hacerlo visible", asegura Collado.

Dentro de ese reto de hacer visible un audio en los dispositivos y en los buscadores, está el objetivo de la ubicuidad de los contenidos. "Hasta ahora los productores producen contenidos, los alojan en un sitio y hacemos un esfuerzo para que lleguen a los usuarios. Pero no vale con generar contenidos, hay que hacerlos llegar al público. Tienen que estar en cuanto más sitios posible, mejor, para que la gente se los encuentre sin buscarlos".

Algunos de estos retos se alcanzan con el desarrollo de aplicaciones. "La idea es que la aplicación no solo recoja los podcasts que me gustan, si no que además recomiende contenidos en función de mis intereses". El objetivo es que el acceso a los podcast sea cada vez posible desde más dispositivos para lograr esa ubicuidad.

Nace Podium Studios

Maria Jesús Espinosa de los Monteros, directora de Podium Podcast, ha presentado esta nueva plataforma, Podium Studios, en Digital Audio Day. La propuesta es poner el foco en el branded podcast, es decir, un podcast creado o financiado por un anunciante, pero en el que el contenido no tiene por qué estar necesariamente vinculado con el anunciante. "La idea es crear las mejores historias en español para marcas. Tratar de hacer los shows más increíbles con marcas que cuenten historias extraordinarias para que sus clientes quieran escucharlas", asegura Espinosa de los Monteros.

Maria Jesús Espinosa de los Monteros presentando Podium Studios en el Digital Audio Day / CADENA SER

Podium Studios va a realizar series sonoras ad hoc para marcas, diseñando los contenidos originales y con variedad de géneros (informativas, ficción, pedagógicas, educativas, experiencial, conversacional). Van, además, a distribuir estas series en Podium Podcast y amplicar la comunicación en la Cadena SER, Los40, Cadena Dial, Los40 Classic, El País, As.

Podium Studios, además, también va a trabajar en producciones de podcasts de PRISA, también con podcasts musicales, dirigidos a niños, coproducciones y producciones de audio para terceros.

Laura Tomillo, responsable de desarrollo del producto publicitario en PRISA Brand Solutions, también ha intervenido en el Digital Audio Day explicando por qué el audio es más atractivo para las marcas. Escuchar audio requiere intención: "Escucho lo que quiero y como lo quiero. Elijo los contenidos que me gustan". Otra de las ventajas del audio es que "el audio es el vehículo que mejor construye comunidad, algo que también interesa a las marcas".

El audio es, por lo tanto, tendencia. Una tendencia que, además, es medible. La medición del usuario es importante para poder personalizar el consumo. "Estamos ante un usuario digital que se acostumbra a que en todas las plataformas pueda acceder a consumos personalizados", apunta Pilar Millán, la Directora de Audiencias y Data de PRISA Radio. "Nosotros tenemos que ser capaces de escuchar al usuario, entender lo que está buscando y saber ofrecerles ese consumo de contenido especializado". Ahora mismo los restos están en poder medir el consumo en plataformas de terceros. "El centro de nuestra estrategia", dice Millán, "es el conocimiento profundo de nuestra audiencia. Ahora trabajamos con usuarios anónimos y lo que queremos es construir el ciclo de vida del usuario".

La última mesa redonda del Digital Audio Day ha estado formada por Córdoba Ruiz, directora general de Neuromedia, Vicent Argudo y Luis Collado, con Ana Ormaechea como moderadora. La primera ha afirmado que estamos ante "el reto de cómo vender el audio a los anunciantes para que sea una realidad para esas marcas. Tenemos que aprender a integrar mejor el audio en las estrategias y para las agencias". Por su parte, Argudo, quien ha dedicado parte de su tiempo a analizar el mundo de la música en el contexto digital de hoy en día, ha afirmado que "estamos acostumbrados a manejar un universo en el que hay un único altavoz y muchos oyentes y con la llegada de los smartphones ahora tenemos que trabajar distintas comunidades donde el universo es plano, con gustos diferentes y a veces con puntos en común". Tenemos que ser activos buscando nuevas audiencias que no tienen por qué ser generalistas", ha dicho. Por último, Luis Collado ha destacado que "el reto es llegar al segmento, y lo bueno que tiene el entorno digital es que nos permite llegar a ese segmento y que previamente además no conozco".

Cadena SER