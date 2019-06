Rafa Nadal, sobre el sistema de cabezas de serie: "No me parece bien que Wimbledon sea el único que lo haga"

Rafael Nadal atendió a los compañeros de Vamos en Movistar+ antes de partir hacia Wimbledon, donde disputará el tercer Grand Slam de la temporada, un torneo que no gana desde el ya lejano año 2010.

El triunfo de Roger Federer en Halle le colocó como segundo cabeza de serie en detrimento del balear sobre el césped londinense ya que tal y como explicamos ayer, el sistema para colocar a los 32 cabezas de serie se basa en una fórmula matemática que suma los puntos del ránking ATP con los resultados logrados en hierba en las dos últimas temporadas.

Nadal, cuestionado acerca de este asunto por los compañeros de Movistar+, reconoció que "lo único que no me parece bien de esta historia es que sea Wimbledon el que lo haga". Los otros tres Grand Slams se basan únicamente en ránking para confeccionar los favoritos en el cuadro y de ese hecho se queja el balear.

"Si lo hicieran todos me parecería adecuado o correcto. Pero cuando sólo lo hace un torneo... No solo en mi caso en particular, ha ocurrido muchas veces que otros jugadores por derecho propio, porque han jugado bien todo el año en las diferentes superficies, se han ganado un estatus, no se respeta ese estatus y por eso le pueden tocar cuadros más complicados", señaló el número dos del mundo.

Djokovic y Federer, los rivales a batir

Nadal también habló sobre los favoritos a lograr el título en Londres, siendo Djokovic y Federer los principales rivales a batir aunque no descarta a "algunos de los jóvenes que vienen jugando bien aunque está por ver lo que hacen en un torneo como Wimbledon".