El divertido spot del Almería protagonizado por el VAR: "¿Ha sido penalti? A mí me conviene que no"

El VAR ha llegado a Segunda. A partir de la próxima campaña, los árbitros de la categoría de plata contarán con la ayuda del videoarbitraje. Aunque no sólo ayudará a los colegiados: el UD Almería ha encontrado en la implantación del VAR una buena idea para un spot publicitario.

El club ha publicado un vídeo para implementar su número de abonados. El anuncio recurre a una de los más usados chascarrillos. En el spot, un árbitro llama por teléfono a su cuñado para consultar si una jugada ha sido penalti o no: "¿Ha sido penalti? A mí me conviene que no". Desde ahí, el aficionado decide conceder la pena máxima.

"La Segunda División ha ganado con esto del VAR. ¡Es una alegría!", es la reflexión final de los aficionados. El vídeo ha sido muy aplaudido en las redes sociales por los seguidores indálicos.

Que bien se ve desde el Bar, pero... ¿cómo lo vivió nuestro árbitro desde el terreno de juego? 😅



Esta temporada la tienes que Ver, ¡Abónate! 🔴⚪️🔴 pic.twitter.com/pmRh3Glz08 — UD Almería (@U_D_Almeria) 25 de junio de 2019