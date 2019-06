España, a la cola del cumplimiento de recomendaciones contra la corrupción

En apenas un año los países del Consejo de Europa han retrocedido casi siete puntos en cumplimiento de recomendaciones contra la corrupción hechos por los expertos de este organismo paneuropeo. En el caso de España, el cumplimiento de esas recomendaciones es de un rotundo 0%. En algunos casos ha cumplido parcialmente con las recomendaciones, y no ha hecho nada en casi la mitad de las que se le pedía que hiciera.

Esto no quiere decir que España no haya hecho nada contra la corrupción. Cada varios años, los expertos en corrupción del consejo (conocidos como Grupo de Estados contra la corrupción GRECO) hacen informes analizando la situación en los países miembro y emiten recomendaciones sobre cambios legislativos o institucionales en tres ámbitos: poderes legislativo y ejecutivo; jueces y magistrados; y fiscalía.

Suelen ser recomendaciones muy técnicas, cambios de leyes, facilitamiento de transparencia, etc. Pero como los propios expertos advierten en el informe, "no se puede subestimar la fuerza que tienen las medidas preventivas, porque si no, es como dejar la puerta abierta a prácticas que acaban en corrupción".

También advierten de que, aunque se hable de recomendaciones, su cumplimiento no es opcional. Forma parte del compromiso adquirido por los estados cuando se adhieren al GRECO (cuyo valor técnico es tan destacado que países de fuera de Europa se han unido, como Canadá, Estados Unidos y Japón, e incluso organismos internacionales.

Pero en general casi todos han retrocedido en aplicación de los cambios que se les piden. Si en 2017 el grado de cumplimiento fue de algo más del 40.5%, un año después quedó en el 33.9%. Otro problema que señala el informe del GRECO es el de la percepción de corrupción: "La percepción de bajos niveles de corrupción no puede llevar a la complacencia. Ningún país es inmune a la corrupción".

Por ejemplo en Luxemburgo o Bélgica existe una percepción de corrupción muy baja, que en realidad es inferior al seguimiento que hacen esos dos estados de las recomendaciones para luchar contra prácticas oscuras e ilegales.