Con la boca seca, admitiendo que estaba nerviosa, y repitiendo varias veces que quiere convertir Madrid en "la capital internacional de la cultura" se estrenaba este miércoles Andrea Levy en su primer acto público como delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid en la presentación de la nueva temporada del Teatro Español.

"Madrid se ha convertido en la gran capital cultural del sur de Europa, y vamos a hacer de esta ciudad el lugar donde pasan las cosas, donde suceden las cosas, donde todo hierve", decía Levy, que repasaba "el ADN del Teatro Español" sentada en su escenario junto a Carme Portaceli: "Han pasado todos por aquí: Valle Inclán, Lope, Calderón, Mihura y Margarita Chirgu (sic)".

"Me vais a tener al lado, vais a tener las puertas abiertas del ayuntamiento", decía Levy dirigiéndose al patio de butacas y definiendo así las señas de identidad de su proyecto: "Cultura accesible, abierta, para todos los públicos y sin fronteras, que cohesione", marcada por "la cercanía, el entusiasmo, la humildad y la colaboración de estar con los que sabéis". También se dirigía al consejero de Cultura en funciones de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, sentado en primera fila: "Tengo una gran sinergia con Jaime de Los Santos y, aparte del placer personal que es trabajar con él, esta sinergia va a revertir en un gran trabajo para los madrileños". "Espero que (con) Jaime próximamente podamos tener una ilusión y que podamos presentar proyectos conjuntos próximamente", respondía Levy acerca de la traducción real y futura de esa sinergia con De los santos.

A preguntas de la Cadena SER acerca de la continuidad de Carme Portaceli al frente de la dirección artística del Teatro Español y de Mateo Feijóo al frente de las Naves de Matadero (ambos finalizan su contrato en septiembre, pero tienen posibilidad de firmar una prórroga), Levy contestaba: "Quiero poner en valor el trabajo que ha hecho Carme, quiero poner en valor las grandes cifras que hoy nos han dicho y que son síntoma de buena calidad y creatividad y a partir de ahí, con estos elogios, haremos en los próximos días las renovaciones que toquen". Después, silencio dramático de varios segundos y respuesta de Portaceli: "Gracias, Andrea". Aplausos en el patio de butacas.

¿Esa renovación incluye también a Mateo Feijóo o solo a Carme Portaceli? En su respuesta, Levy ya no utilizaba la expresión "poner en valor" y optaba por "consenso": "Creo que las decisiones que se tomen deben hacerse con sosiego, con sensibilidad, con prudencia, escuchando a todo el mundo, y adoptando aquella decisión que no responda solo a un criterio personal, sino que tenga un consenso generalizado, por ser la cultura algo que se hace entre todos".

Carme Portaceli sustituyó en la dirección del Teatro Español a Juan Carlos Pérez de la Fuente, nombrado en 2014 por el Ayuntamiento de Ana Botella y destituido en 2016 por el consistorio de Manuela Carmena. Portaceli presentó su primera programación en enero de 2107: "¿Me gustaría continuar? Sí, me gustaría continuar, pero la delegada tiene que tomar sus decisiones. Claro que me gustaría continuar porque tres años es muy poco y no da tiempo a desarrollar los proyectos", contestaba Portaceli.

Su tercera temporada completa al frente del teatro girará en torno a la idea de las fronteras: "la frontera entre la vida y la muerte, entre una manera de vivir y otra, las fronteras entre el teatro y la vida". La nueva programación comenzará el 12 de septiembre con 'Zonas de conflicto', un espectáculo en el que participarán cinco corresponsales de guerra: Javier Bauluz, Rosa María Calaf, Javier Espinosa, Mónica García Prieto y Maruja Torres.

Entre los platos fuertes de esta temporada 2019-20 en el Español: 'Prostitución', dirigida por Andrés Lima, con Natalie Poza y Carmen Machi, una pieza de teatro documental a partir de entrevistas a prostitutas; Eusebio Poncela, al frente del reparto de 'El sirviente', un texto de Robin Maugham sobre la delgada línea entre clases sociales; Aitana Sánchez Gijón, que dará vida en 'Juana' a Juana de Arco, La Loca o La Beltraneja en un espectáculo en el que actuará y bailará con Chevi Muraday o la propia Portaceli, que dirigirá la versión teatral de La casa de los espíritus, de Isabel Allende.