José Mourinho siempre habla claro: "Si me pides que mi equipo termine en mitad de la tabla, séptimo, octavo o noveno, eso no es para mí". La explicación podría interpretarse como un dardo hacia Rafa Benítez: el técnico español deja el Newcastle y suena Mourinho para sustituirle.

"Siempre me ha gustado lo desconocido, no saber si podré ganar. Lo único que sé es lo que no quiero. No puedo elegir un club, un país determinado... Necesito un proyecto en el que puedo participar",comienza su explicación.

El técnico portugués se muestra contundente en sus intereses. "Si alguien me da un contrato maravilloso de diez años, pero me dice que lo que quieren es estar a mitad de tabla, séptimo, octavo... no es para mí. No es mi naturaleza, no es quien soy. Mi naturaleza de es de lucha", añade en declaraciones para The Coaches' Voice.

"Soy muy flexible. Soy uno de los pocos entrenadores que ha ganado la liga en España, Italia e Inglaterra. Para ello necesitas mucha flexibilidad, ser capaz de ir en contra de tus propias ideas. No sólo en lo fubtolístico, también en lo social, adaptarte a cada país", explica.

"Los equipos posesivos no tienen por qué ser los más dominantes"

A la hora de defender su estilo, Mourinho es muy claro. "En el fútbol, lo que no cambia es que el equipo que mete más goles gana, para mí eso es lo fundamental. Hay muchas maneras de conseguirlo", comienza.

"Hay muchas teorías que dicen que el que tiene la posesión es más dominante, pero depende de cómo lo mires. El equipo que no tiene la pelota puede estar controlando el juego. Si tienes la pelota pero no sabes qué hacer con ella, eres un equipo meramente defensivo", añade. "No me gusta decir que mi equipo son de posesión, porque eso no significa que sea bueno", concluye.