Las 14 cosas del coche que debes revisar antes de las de vacaciones de verano

Pusiste en marcha la operación bikini, reservaste el alojamiento y te has ido de compras: bañador, crema solar, novela veraniega... Pero falta algo y, posiblemente, es lo más importante de todo: ¡la puesta a punto del coche! Una serie de comprobaciones sencillas pero imprescindibles para asegurarte de que toda la familia llegue a su destino sin contratiempos en la carretera.

La primera peración especial de la DGT de este verano arranca este viernes junio y se alarga hasta el próximo lunes, 1 de julio. Días en los que, además, prácticamente toda España va a estar sufriendo una ola de calor, por lo que es muy importante haber descansado correctamente antes de ponerse a conducir y, por supuesto, llevar agua a bordo. Pero antes conviene repasar el estado del vehículo.

Algunos conductores se limitan a comprobar la presión de los neumáticos, pero en realidad hay que repasar un poco más. Ahí va una pequeña guía:

1. Limpiaparabrisas

Unos limpiaparabrisas en buen estado no solo apartan el agua de lluvia de forma eficaz sino que no hacer ruidos extraños ni deja marcas de humedad en el cristal. Los limpiaparabrisas son un elemento esencial para garantizar la buena visibilidad durante la conducción y, si fuese necesario, ¡se cambian en 5 minutos!

2. Líquido limpiaparabrisas

Aunque en el pronóstico del tiempo no haya lluvias a la vista, los cristales, durante un viaje largo, se suelen ensuciar. Por eso es importante comprobar el nivel del líquido limpiaparabrisas y rellenarlo si es necesario. Los hay de muchos tipos: hidrófobos, ecológicos... ¿Sabías que hay uno antimosquitos?

3. Luces y bombillas de repuesto

Aunque las noches del verano son las más cortas del año, para poder conducir de forma segura es fundamental haber comprobado el buen funcionamiento de todas las luces del coche (cortas, largas, intermitentes, antiniebla) y también haberse asegurado de que llevamos un estuche de bombillas de repuesto en el maletero.

4. Aceite de motor

El aceite es el encargado de lubricar todos los componentes del motor, asegurando su buen funcionamiento y garantizando su longevidad, así que antes de cualquier viaje largo es importante comprobar el nivel utilizando la varilla o el cuadro de mandos y, si fuese necesario, rellenar o cambiarlo. Pero t ambién es importante no echar más de la cuenta porque podría desencadenar varios problemas en el motor.

5. Equipaje

A no ser que viajes furgoneta, es un poco complicado que en el maletero quepan seis maletas, una neverita de playa, cinco bicicletas y una tabla de surf. Para evitar una distribución problemática del peso (que podría afectar a la estabilidad y el agarre del vehículo), una buena opción son las barras de techo.

6. Bomba antipinchazos

Tener que cambiar una rueda en la carretera no es nunca una experiencia agradable. Te recomendamos viajar equipado de una bomba antipinchazos. Generalmente se vende en formato aerosol y permite limitar la fuga en caso de pinchazo para que al menos puedas llegar hasta el taller más cercano.

7. Triángulos de señalización

Más que un consejo, una obligación: todo vehículo ha de llevar al menos dos triángulos de preseñalización de peligro. Un accesorio que, si todo va bien, no usarás nunca, pero que es imprescindible en caso de accidente en carretera.

8. Chaleco reflectante

Lo del chaleco tampoco es negociable. Desde 2004 es obligatorio llevarlo en el coche, tanto para irse de vacaciones como para todo lo demás. Conviene llevarlo a mano, además, para que, en caso de que, debido a una emergencia, tengas que bajarte del coche en un lugar peligroso, cualquier conductor te vea fácilmente.

9. Los frenos

En sus recomendaciones, la DGT incide especialmente en los frenos. Es muy importante que compruebes regularmente el nivel del líquido de frenos porque el líquido indica también el estado de los frenos. Si el nivel está cerca del mínimo, conviene revisar los discos y las pastillas. ¡Acude a tu taller de confianza!

10. Presión de los neumáticos

El solo hecho de comprobar la presión de los neumáticos no es sinónimo de "puesta a punto", pero es obvio que cualquier puesta a punto debe incluir una revisión de los neumáticos. Al fin y al cabo, son el único punto de contacto entre el coche y la carretera, así que hay que cuidarlos. Más allá de la presión, de todas formas, conviene fijarse en el nivel de desgaste de las ruedas.

11. Amortiguadores

Los amortiguadores se sustituyen, de media, cada 70.000-150.000 kilómetros, en función de las recomendaciones del fabricante, pero si sueles conducir por zonas urbanas o por carreteras en mala estado, pueden desgastarse con más rapidez. En caso de cambio, se aconseja sustituir también las copelas, que son de caucho y están sometidas a fuertes presiones y movimientos.

12. Aire acondicionado

Si has notado que el aire acondicionado no enfría tan bien como antes, puede ser un problema de filtros, que haya una pequeña fuga o que, simplemente, sea necesario recargar los gases. El sistema de aire condicionado puede funcionar correctamente durante varios años, pero en zonas especialmente calurosas (como España) no está de más revisarlo antes de las vacaciones.

13. Cadenas para nieve

No es broma. Si tienes pensado viajar a una zona de alta montaña, lleva cadenas. Y si no, acuérdate de sacarlas del malatero. A menos peso, menos gasto de combustible. Buenas noticias para el planeta y para tu bolsillo.

14. Los papeles

Puede parecer una obviedad, pero no lo es. Además de asegurarte de la parte técnica de vehículo, es importante revisar que la documentación del coche y del seguro está donde tiene que estar. También tu carné de conducir (en vigor), por supuesto. Y para evitar problemas, si el coche es de alquiler, nunca está de más tener a mano un documento que indique qué tipo de combustible hay que usar.