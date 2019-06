Huawei se aferra al 5G también en España

Para Huawei todo empieza a pasar por el 5G. “Es el futuro y el futuro ya está aquí”, resumía su presidente rotativo, Ken Hu, en el Mobile World Congress de Shanghai. Su stand en esta feria internacional no está centrado en el último smartphone, sino en esa tecnología, en el Internet de las cosas. “El 4G cambió la vida y el 5G va a camiar el mundo”, apunta también Ken Hu. Huawei es pionero en 5G y trata de sortear el veto estadounidense. “Seguimos adelante, no nos vemos afectados”, señalan desde la compañía. Lo mismo en España. Recuerdan aquí la estrecha

colaboración con el Gobierno.

“Tenemos un canal oficial de comunicación para asuntos como ciberseguridad”, recuerda Jakub Hera, de la oficina de Huawei para la Unión Europea. El Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez de momento mantiene esa colaboración con Huawei,

haciendo caso omiso a la insistencia de Estados Unidos para que el resto de países occidentales veten a la empresa china. “Estamos encantados con que los españoles confíen en nuestros teléfonos móviles y les animo a seguir haciéndolo, los dispositivos actuales no se verán afectados por el veto estadounidense y estamos trabajando para que tampoco lo sufran en el futuro”, subraya Hera.

Caída de ventas por el anuncio de Trump

Pero cayeron en ventas en torno a un 30% cuando Donald Trump pulsó el botón rojo contra la compañía de Shenzhen. “Vamos a abrir tres tiendas próximamente, en el centro de Madrid, en Barcelona y en Málaga”. Los planes, en la división de consumo, no cambian pese a la caída de ventas. Pero la estrategia pasa, por todo el mundo, por el 5G. Sin veto por parte de España, ni de otros 27 países europeos, sigue adelante el acuerdo con Vodafone para implantar en nuestro país la próxima generación de Internet, la que conectará desde nuestros electrodomésticos, hasta los vehículos autónomos. 28 países en Europa, 4 en América, 11 en Oriente Próximo, 6 en Asia-Pacífico y 1 en África: 50 contratos en todo el mundo para desarrollar el 5G tiene firmados Huawei.

Pero, ¿cuántos ha firmado desde el 15 de mayo, desde el veto estadounidense? “Seguimos adelante, pero no tengo la cifra de contratos que hemos firmado desde entonces”, ha contestado Ken Hu en el Mobile World Congress de Shanghai. No se mueven de esos 50 contratos y de las 500.000 estaciones de 5G que tienen comprometidas por todo el mundo para antes de que acabe el año. Pero nada se sabe de cómo ha ido el negocio desde el cerco de la Casa Blanca. Apenas 1.300 kilómetros separan Shanghai de Osaka, un vuelo de poco más de dos horas. Allí, en Japón, se celebra este fin de semana la reunión del G20. Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping, mantendrán un encuentro, en plena tensión comercial entre ambas potencias.

Reconducir la economía China

Pero Huawei no espera nada en particular. “No queremos ser un tema de discusión en las conversaciones comerciales entre los gobiernos de China y Estados Unidos, no es nuestra batalla”, dice el portavoz de Huawei, John Kelly. Fuentes oficiales de la compañía china aseguran que para Xi la empresa fundada por Ren Zhengfei no es una de las prioridades. Hay por delante compañías aéreas, automovilísticas, de construcción o manufactureras. Recuerdan también que el presidente chino busca su propia supervivencia y reconducir la economía china, afectada por la caída del comercio exterior.

Sobre el G20 no se ha escuchado ni palabra en el Mobile World Congress de Shanghai al presidente rotativo de Huawei. Ken Hu solo subrayó el carácter “injusto” de la actuación de Estados Unidos que van a pelear en los tribunales. Hu tiene fama de diplomático dentro de la compañía. Otros de sus ejecutivos, avisan, no lo son tanto.