Mohamed Salah ha escrito un mensaje en sus redes sociales para, primero, pedir respeto para las mujeres, y segundo defender a su compañero Amr Warda, que fue expulsado de su selección el pasado miércoles por un presunto acoso sexual a una modelo.

"Las mujeres deben ser tratadas con el máximo respeto. "No" significa "no". Esto es y debe ser sagrado. También creo que muchos de los que fallan pueden cambiar y no deberían ser mandados directamente a la guillotina, que es la salida más fácil. Necesitamos creer en segundas oportunidades... necesitamos guiar y educar. Evitarlo no es la respuesta", ha dicho Salah.

Amr Warda fue expulsado de la Copa África que está disputando Egipto por "comportamiento inmoral", tal y como hizo pública la federación de su país.