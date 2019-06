La respuesta machista del Dalai Lama sobre si una mujer le puede suceder

El líder espiritual del budismo, el Dalai Lama, ha ofrecido una entrevista a la BBC que no ha dejado indiferente. Preguntado si contempla la posibilidad de que en el futuro una mujer pueda ocupar su lugar no lo ha descartado y, entre risas, ha respondido de una forma machista al decir que para que eso ocurriera se debía dar una condición, que esa mujer fuera "atractiva".

El periodista le preguntó por unas declaraciones del Dalai Lama hace cuatro años en las que de decía que si una mujer ocupaba alguna vez su cargo debía de ser "muy atractiva" porque de lo contrario "no sería de mucha utilidad". Recordadas estas declaraciones, el Dalai Lama se ha ratificado y entre risas ha dicho más: “Si viene una Dalai Lama, entonces ella debería ser atractiva. Si no, creo que la gente preferiría no verla, esa cara”.

Polémicas declaraciones sobre migraciones

El Dalai Lama ha tenido también palabras para el presidente de EEUU, Donald Trump. “Sus emociones también son un poco...un día dice algo, otro día dice lo contrario. Creo que hay falta de principio moral. Cuando llegó a la presidencia, decía que América primero. Eso está mal. América debe asumir la responsabilidad global”, ha dicho.

El brexit también ha sido uno de los asuntos comentados durante la entrevista. El Dalai Lama es partidario de que el Reino Unidos debería permanecer en la Unión Europea. Preguntado sobre las migraciones, afirma que “el objetivo debe ser que los migrantes regresen y ayuden a reconstruir sus países. Tienes que ser práctico. Es imposible que todos vengan”.

Por eso ha reiterado que aunque los países europeos deban atender a los refugiados, el objetivo debe de ser, a su juicio, devolverlos a sus países de origen. Sostiene el Dalai Lama que solo un número limitado debería poder permanecer en Europa, “¿Pero tantos como para que Europa se convierta en un país musulmán? Imposible. ¿O en uno africano? también imposible”, afirmó mientras reía, sentenciando: “Mantened Europa para los europeos”.